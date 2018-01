Elezioni - Cerasa vs Padellaro : “M5s? Grillo si è smarcato e il 5 marzo dirà ‘Di Maio chi?’”. “Fantascienza” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra Antonio Padellaro, presidente de Il Fatto Quotidiano, e Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio. Quest’ultimo paventa uno scenario post-Elezioni nel M5s: “Ci sono segnali importanti di allontanamento di Beppe Grillo dal movimento. Il 5 marzo potrebbe essere anche pronto ad andare a teatro e a dire ‘Di Maio chi?’”. Poi stigmatizza il programma del M5S e il profilo dei candidati pentastellati: “C’è un ...

Rivolta degli esclusi nel M5s - Di Maio riscrive le liste : 'Via chi non convince' : Anche i Cinquestelle alle prese con la difficile composizione delle liste elettorali. Dopo il voto delle parlamentarie il candidato premier riscrive le liste

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ M5s primo partito “senza numeri” : Di Maio è pronto alle Larghe Intese? : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: ultime notizie e analisi, M5s primo partito ma senza maggioranza. Che fare? Di Maio tra Larghe intese e opposizione(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:13:00 GMT)

Spending review da 30 miliardi all'anno e 15 miliardi in più di deficit : le coperture del programma M5s. Luigi Di Maio : "Ci riprenderemo i gioielli di Stato" : Una Spending review da 30 miliardi all'anno, 10-15 miliardi di maggior deficit, 40 miliardi dalla revisione delle agevolazioni fiscali. Sono tre le coperture, imponenti, che i 5 Stelle hanno indicato sul loro blog per spiegare come intendono realizzare un programma che prevede, tra gli altri punti, il superamento della legge Fornero.Si parte con la revisione della spesa pubblica, compito che agli ultimi governi è riuscito sempre in misura ...

M5s - Di Maio : 'Liste provvisorie - stiamo verificando compatibilità' : "stiamo verificando che tutte le persone candidate siano compatibili". Lo annuncia Luigi Di Maio in merito alle persone iscritte nelle liste M5s per le elezioni del 4 marzo, e spiega: "Chi si è ...

Luigi Di Maio - la lista dei ministri per il governo M5s : tutti tecnici come Mario Monti : I primi nomi dei ministri che andranno a formare un ipotetico governo del Movimento Cinque Stelle non preannunciano niente di buono. Luigi Di Maio ha già annunciato da tempo che la presentazione sarà ...

M5s - esclusi in corsa alcuni candidati dalle liste. E Di Maio annuncia : “Lunedì 29 i candidati per uninominali” : Cambi in corso per le liste M5s nei collegi plurinominali. Come già previsto dal nuovo regolamento, Luigi Di Maio e i vertici, prima del deposito ufficiale degli elenchi, stanno procedendo a fare alcune modifiche. La lista dei candidati di Camera e Senato reperibile sul blog delle stelle -in formato pdf- è cambiata, e non è escluso che altri cambi avvengano nelle prossime ore. Un’operazione di verifica che fa discutere gli esclusi, ma che ...

Così Di Maio ha taroccato le liste in gran segreto. Sputtanato : ecco le prove che distruggono il M5s : Senza nessuna comunicazione ufficiale il Movimento 5 stelle ha deciso di modificare le liste dei candidati uscite dalle parlamentarie. Secondo quanto riporta Corriere.it, l'elenco degli aspiranti ...

M5s - il caso che imbarazza Luigi Di Maio : Non è neanche candidato in politica e già mente. "Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio! Italiani...", urlava Totò in un imbuto per far sapere ai condomini che lui, Antonio La Trippa, era candidato per le politiche Segui su affaritaliani.it

Pd : oggi la direzione con il rebus liste. M5s : Di Maio apre a esterni : Sono giornate di fuoco per le segreterie dei partiti, con le liste che diventano motivo di scontento tra esclusi, paracadutati e new entry

M5s - i sondaggisti suonano l'allarme : molti elettori votano Grillo - non Di Maio : Il cambio di guida politica è un passaggio tutt'altro che formale. Significa mettere da parte l'anima "movimentista", incarnata dal fondatore, per indossare l'abito "istituzionale" voluto da Luigi Di ...

Treno Milano - Di Maio : 'M5s sforerà 3% per sicurezza dei pendolari' : "Il nostro governo, qualora i cittadini dovessero decidere di mandarci al governo, non sottrarrà soldi alla manutenzione di queste infrastrutture per restare nei vincoli Ue. Io il 3% lo voglio sforare ...

LUIGI DI MAIO - M5s/ Elezioni 2018 - "La nostra forza è la partecipazione" : LUIGI Di MAIO, M5s: Elezioni politiche 2018, "alleanze? Programma di 20 punti non si discute". Grillo si è stancato del Movimento o di Di MAIO? I dubbi e le "trame" con Di Battista(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 23:13:00 GMT)

Parisi uomo del centrodestra nel Lazio. Leoluca Orlando nel Pd. M5s : Di Maio apre a esterni : A 38 giorni dal voto, nel centrodestra Berlusconi lancia il nome di Antonio Tajani come premier, e incassa il no degli alleati Meloni e Salvini. Agitazione nel Pd per la compilazione delle liste ...