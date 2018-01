LUCA VISMARA DI AMICI 17 A RISCHIO ELIMINAZIONE La richiesta in studio per Zic fa

Eliminati Amici 2018 sabato 27 gennaio : LUCA VISMARA e Valentina Verdecchi a rischio! : E non mancano nemmeno questa volta le anticipazioni di sabato 27 gennaio di Amici 2018. Chi saranno gli Eliminati? Questa è la domanda che si pongono tutti i telespettatori, visto che è sempre costretto ad abbandonare la scuola almeno un concorrente: nell'ultima puntata non è avvenuta nessuna eliminazione per via del destabilizzante provvedimento disciplinare, che è costato caro al ballerino Nicolas De Souza (mentre Vittorio è finito in sfida ...

LUCA VISMARA di Amici 17 a rischio eliminazione/ Decisivi gli scontri con Rudy Zerbi? : Luca Vismara, cantante della scuola di Amici 17, a rischio eliminazione dopo gli scontri con Rudy Zerbi? Gli prof di canto si accoderanno al giudizio negativo del collega?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 07:00:00 GMT)

Amici 17/ LUCA VISMARA lascia la scuola? L'ultimatum di Rudy Zerbi parla chiaro! : Amici 17, anticipazioni 26 gennaio 2018. Luca Vismara a rischio eliminazione! Sabato fuori dalla scuola? Per Rudy Zerbi occupa "un posto abusivamente".(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 04:08:00 GMT)

LUCA VISMARA/ Video - la crisi dopo le critiche di Carlo Di Francesco : "Sto lottando per nulla" (Amici 17) : dopo le critiche ricevute da Carlo Di Francesco, LUCA VISMARA si è lasciato travolgere da un momento di crisi. Cosa succederà nella nuova puntata di Amici 17?(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Amici 17 Ed.2018/ LUCA VISMARA in lacrime : "Nessuno vuole aiutarmi" : Amici 17, anticipazioni 18 gennaio 2018. Luca Vismara e Grace Cambria vicini all'eliminazione? I due cantanti sono sotto l'occhio dei professori della scuola!(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Amici 17 Ed.2018/ LUCA VISMARA e Grace eliminati? I due cantanti sotto l'occhio dei professori! : Amici 17, anticipazioni 18 gennaio 2018. Luca Vismara e Grace Cambria vicini all'eliminazione? I due cantanti sono sotto l'occhio dei professori della scuola!(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 04:41:00 GMT)

AMICI 17/ Mose eliminato - LUCA VISMARA in lacrime : "Nessuno crede in me" : AMICI 17: Maria Fortuna al posto di Mose eliminato dalla commissione Canto? Un provino la potrebbe far entrare nel programma di Maria De Filippi. Quale sarà la decisione dei professori?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:05:00 GMT)

Amici 17 - Ed. 2018/ Anticipazioni e diretta 13 gennaio : LUCA VISMARA eliminato? : Amici 17, Anticipazioni: torna questo pomeriggio l'appuntamento del sabato sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Maria De Filippi; Enrico Nigiotti ospite.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 14:00:00 GMT)

LUCA VISMARA / In arrivo il singolo "L'amore ci salverà"(Amici 17) : Nuove polemiche in arrivo per LUCA VISMARA? L'allievo di Amici 17 ha già alle spalle una lunga querelle con Rudy Zerbi, che oggi pomeriggio potrebbe riservargli...(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 05:34:00 GMT)

AMICI 17 NON VA IN ONDA / Ecco quando torna in tv - LUCA VISMARA ha ancora tempo per... : AMICI 17, oggi, 23 dicembre, non va in ONDA: inizia la pausa natalizia, Ecco quando torna in ONDA la scuola più seguita d'Italia e le prime anticipazioni.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 13:43:00 GMT)

Amici 17 : LUCA VISMARA riesce a convincere Giusy Ferreri? : Novità nella scuola di Amici 17. Luca Vismara ha convinto Giusy Ferreri? Ebbene il cantante che continua a lanciare frecciatine velenose a Rudy Zerbi ha avuto un colloquio con la famosa professoressa di canto e finalmente si è detto felice. Nulla è cambiato sulla sua scomoda posizione all’interno del talent di Maria De Filippi. Giusy Ferreri voterebbe ancora per la sua eliminazione, ma almeno la prof sembra capire il motivo per il quale ...

Tra Rudy Zerbi e LUCA VISMARA è scoppiata la guerra. Il prof : 'Non hai talento'. Ma lui sale in classifica : Amici ma neanche tanto. Nella nuova edizione del talent show più longevo della televisione italiana, in onda il sabato pomeriggio su Canale5, è guerra aperta tra Rudy Zerbi e Luca Vismara . Il maestro ...

Amici - scontro tra Rudy Zerbi e LUCA Vismara : L’ultimo appuntamento dell’anno di ‘Amici’ è stato caratterizzato da uno scontro verbale tra Rudy Zerbi e l’allievo Luca...