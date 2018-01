Lombardia | Violi M5S | nulla a che spartire con programmi Gori e Fontana

Regionali Lombardia - Violi (M5S) : “Fontana non è forte delle sue idee”. E su Gori : “Elogia ventennio Formigoni” : “Punti in comune tra me, Gori e Fontana? Devo capire quali sono quelli di Gori e Fontana, perché non sono ancora riuscito a leggere i loro programmi. Chi vuole portare avanti le politiche del centrodestra e chi si propone come alternativa elogiando il ventennio ‘formigoniano’ non hanno nulla da spartire con noi. Nomi imposti nelle liste dal M5s? Faccio fatica a vedere imposizioni, ho visto partiti che stanno nelle stanze fino ...

Lombardia - Violi a Gallera : centro unico prenotazioni non esiste : Milano, 22 gen. (askanews) 'E' da tempo che l'assessore lombardo alla sanità Gallera dice, a parole, che un impegno prioritario del suo assessorato è il centro unico di prenotazione con le strutture ...

Infortuni : Violi (M5S) - assurdo che in Lombardia si muoia ancora sul lavoro : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - "E' assurdo che in Lombardia si muoia ancora sul lavoro nel 2018. Esprimo profondo cordoglio per la morte dell’operaio di Brescia e di quattro a Milano. Le mie più sentite condoglianze vanno ai familiari e ai colleghi delle vittime. L’escalation di incidenti sul lavoro

Lombardia : Violi (M5S) - dici Fontana e leggi poltrone : Milano, 11 gen. (AdnKronos) - "dici Fontana e leggi poltrone: è l'esponente di un centrodestra che ha tirato il freno a mano alla Lombardia con la logica delle nomine politiche nella sanità e nelle partecipate". Così Dario Violi, candidato presidente del M5S, commenta la presentazione della candidat

Regionali Lombardia - il candidato M5S Violi : “Ritiro Maroni? Certifica fallimento di questi 5 anni” : “Noi vogliamo essere vicini a queste persone a cui lo Stato aveva dato l’abilitazione per insegnare e per colpa di una sentenza del Consiglio di Stato rischiano di trovarsi in mezzo a una strada. Vogliamo tutelare queste persone, le loro famiglie e i ragazzi che dovrebbero avere degli insegnanti in modo continuativo. Noi siamo l’unica forza politica che da almeno due mesi ha un programma elettorale chiaro che vuole risolvere i ...

Sosteniamo Dario Violi per la Regione Lombardia! : di Dario Violi Aiutateci a realizzare un sogno. Il sogno di una Regione onesta, senza corruzione, senza favoritismi a gruppi di potere, senza grandi opere inutili, con tanto verde dove e l'aria è respirabile, con servizi sanitari accessibili a tutti e in tempi ragionevoli, con opportunità di lavoro, con aziende che non scappano e valorizzano il territorio, in cui anche il paesino più lontano si possa sentire importante e considerato. Se ...

Lombardia : Violi (M5S) - taglierò del 50% le partecipate della Regione (2) : (AdnKronos) - "Che siano piccoli imprenditori, casalinghe, operatori della sanità, pendolari, giovani o anziani - ha aggiunto Violi - il Movimento 5 Stelle darà loro ascolto e porterà la loro voce al centro della Regione. Tutti i territori, anche i più lontani, devono avere le stesse possibilità di

Lombardia : Violi (M5S) - taglierò del 50% le partecipate della Regione : Milano, 21 dic. (AdnKronos) - "Se eletto taglierò del 50% le partecipate della Regione, sono carrozzoni inutili e costosi per le tasche dei cittadini". E' questo uno dei punti del programma di Dario Violi, candidato M5S alla Regione Lombardia, il quale ha avviato oggi ufficialmente la campagna elett

Lombardia : Violi (M5S) - bilancio Maroni ne certifica fallimento : Milano, 20 dic. (AdnKronos) - "Il bilancio di Maroni è invotabile perché certifica un enorme fallimento”. Così Dario Violi, candidato presidente della Lombardia del M5S: “Le grandi promesse di Maroni nei bilanci della regione degli ultimi cinque anni non si sono mai viste. Ha incominciato la legisla

Violi(M5s) a Gori : la Lombardia non si scopre in due mesi : Milano, 11 dic. (askanews) 'È vero che Maroni si è dimenticato della Lombardia in questi cinque anni, ma è altrettanto vero che la Lombardia non si scopre, come azzarda Gori, in due mesi da candidato ...

Dario Violi sarà il candidato del Movimento 5 Stelle a presidente della Regione Lombardia : Dario Violi sarà il candidato del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali della Lombardia dell’anno prossimo, è stato annunciato ieri durante un evento organizzato ai Magazzini Generali di via Pietrasanta a Milano. Violi ha 32 anni, è laureato in The post Dario Violi sarà il candidato del Movimento 5 Stelle a presidente della Regione Lombardia appeared first on Il Post.

M5s in Lombardia - Di Maio annuncia il candidato per le regionali : è Dario Violi con 793 voti : “Sono molto contento della vittoria. E’ stata molto combattuta. Io sono l’alternativa a un Maroni che ha proseguito le politiche di Formigoni con annessi arresti e di un Gori che dice bravi a loro”. Così il candidato M5S alle regionali lombarde, Dario Violi, presentato ai Magazzini Generali di Milano dal leader Luigi Di Maio. Violi è consigliere regionale uscente del Movimento. Ha vinto le regionarie con 793 voti, sette ...

