Live Napoli-Bologna | probabili formazioni

: RT @Capodimonte_mus: #Live sabato 27 gennaio al Cellaio del Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger e Mastroberardino per la seconda ed… - gigi_napoli1954 : RT @Capodimonte_mus: #Live sabato 27 gennaio al Cellaio del Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger e Mastroberardino per la seconda ed… - GiokerMusso : Quarto gol in campionato per Chochev, terza marcatura in campionato invece per Ghahoré. Il francese ex Napoli ci ha… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 27 gennaio 2018) Ilaffrontera' ildomenica 28 gennaio alle ore 15, allo stadio San Paolo per il match valido per la 22^ giornata di Serie A VIDEO. I ragazzi di Sarri si impegneranno a fondo per vincere la partita e continuare così a mantenete la prima posizione in classifica. Dal canto suo iltentera' di rovinare i piani ale di strappargli qualche punto che potrebbe rivelarsi fondamentale per la lotta scudetto. Vediamo dunque ora dove vedere la gara in tv ed in streaming e leQui- Sarri non ha ancora sciolto le riserve su Albiol, il quale è ancora in dubbio. Nel caso in cui non dovesse farcela, è pronto Chiriches a sostituirlo. Per il resto tutti a disposizione del mister azzurro che in attacco può contare su un Mertens tornato decisivo in zona gol. Qui- Donadoni così come il suo ...