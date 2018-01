Liste Pd | Cuperlo rinuncia e Calenda attacca Renzi | squadra per vincere Ai fedelissimi

Liste Pd - Cuperlo rinuncia e Calenda attacca. Ma Renzi : c’è la squadra per vincere. Rottura - la minoranza si sfila : Nuova giornata di scontri con la minoranza . Il ministro: escluse persone serie e preparate, come si fa?

Caos Liste Pd - Cuperlo : “C’è volontà di un accordo - ma la riduzione dei parlamentari sia divisa equamente” : La direzione Pd, convocata per stamane alle 10:30 e posticipata alle ore 16:00 ufficialmente “per evitare di sovrapporsi con l’inaugurazione dell’anno giudiziario” (così recita la nota del partito fatta uscire alle 8:00), deve decidere la composizione delle liste elettorali: chi candidare dove e tiene banco la richiesta delle minoranze dem, guidate da Andrea Orlando e Michele Emiliano, di rispettare le quote per correnti, ...