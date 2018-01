Liste Pd | chi entra e chi esce | non c’è De Vincenti Calenda | spero in un ravvedimento

Elezioni - il Pd litiga sulle Liste dei candidati : Renzi rischia una (nuova) scissione : La direzione del Partito Democratico ha approvato all'alba le liste dei candidati Pd deputati e senatori al Parlamento nei collegi uninominali maggioritari e nei collegi...

Matteo Renzi - la scelta clamorosa : non lo candida. Chi è il ministro che resta fuori dalle Liste del Pd : Altro che 'ministri in campo'. Il segretario del Pd Matteo Renzi silura uno dei big del governo, il ministro per la Coesione e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti . Il suo nome, infatti, non compare ...

Elezioni - chiuse le Liste del Pd : fuori l'area Cgil e Barbagallo : Una riunione fiume, finita alle 4 di questa mattina, al termine della quale il vicesegretario nazionale del Partito democratico ha letto in diretta streaming i nomi di tutti i candidati alla Camera e ...

Liste per le Politiche - la notte del Pd per uscire dal caos : Sanga in corsa - ma rischia : Entro domani (domenica 28 gennaio) le Liste per le Politiche, Camera e Senato, vanno depositate. E i giochi sono quasi chiusi, dopo ore convulse anche per Bergamo e i suoi esponenti politici. Il ...

Matteo Renzi - psicodramma Pd. Liste tragiche - notte di guerra tra pianti e minacce : chi fa fuori : Il Pd rischia la scissione sulle Liste per le politiche . Sono ormai le quattro del mattino, quando la direzione del Partito Democratico riesce ad approvare le Liste dei candidati che scenderanno in ...

Rivolta degli esclusi nel M5s - Di Maio riscrive le Liste : 'Via chi non convince' : Anche i Cinquestelle alle prese con la difficile composizione delle liste elettorali. Dopo il voto delle parlamentarie il candidato premier riscrive le liste

Liste Pd. Gentiloni - Madia - Orfini e Bonino a Roma - Renzi a Firenze - Boschi a Bolzano : A leggere le candidature è Lorenzo Guerini. È notte fonda al Nazareno quando arriva l'ok alle Liste, dopo trattative infinite e lo strappo con la minoranza dem.Paolo Gentiloni sarà candidato al collegio Roma 1 per la Camera e in due listini proporzionali nelle Marche e in Sicilia. A Roma 2 correrà Marianna Madia, mentre Matteo Orfini sarà a Torre Angela. Nella Capitale anche Emma Bonino per il Senato.Matteo ...

Il Pd scricchiola sulle Liste. Scontro Renzi-minoranze : "È vicino, ma non ancora chiuso" l'accordo tra Matteo Renzi e le minoranze Pd sulle liste. Lo si apprende mentre ancora tarda a iniziare la direzione del partito. Dopo il primo rinvio delle 16, il secondo delle 20, l'orario di inizio delle 22:30 non è stato rispettato.I parlamentari vicini ad Andrea Orlando sono in attesa di conoscere il responso dal Guardasigilli, ancora in trattativa con il segretario, mentre fonti ...

Liste Pd - caos sui nomi : scontro con la minoranza e direzione rinviata 3 volte. Slitta presentazione Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. È caos dentro il Pd tanto che la direzione che deve dare il via libera alle Liste è stata rinviata tre volte: prima alle 16, poi alle 20 e infine è stata convocata ufficialmente per le 22.30. Non solo. Sintomo evidente dell’incertezza è anche lo Slittamento della ...

Più larghe intese che partito del Nord. Ecco le Liste della nomenklatura azzurra : pochi volti noti e tante conferme : Unica valanga rosa, di liste zeppe di professionisti della politica, che vivono di politica, nella fedeltà eterna al Capo. Con un grande passato dietro le spalle.

Più larghe intese che partito del Nord. Ecco le Liste della nomenklatura azzurra : pochi volti noti e tante conferme : Il filo politico è, paradossalmente ma non troppo, il ridimensionamento del "partito del Nord". Perché la principale preoccupazione di Silvio Berlusconi è di avere, il minuto dopo il voto, un gruppo di fedelissimi, pronto a rompere l'asse con Lega per fare le larghe intese.Si spiega così, l'ultima tensione nella compilazione delle liste sulla Liguria, un "modello di un centro-destra" fondato sull'alleanza con la Lega. ...