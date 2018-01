L' Inter prova un clamoroso colpo a parametro zero dalla Juventus

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 27 gennaio 2018) L'#è sicuramente la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato visto che i dirigenti stanno lavorando per accontentare le richieste del tecnico, Luciano Spalletti. La societa' nerazzurra ha gia' messo a segno due colpi: il centrale argentino Lisandro Lopez dal Benfica e il fantasista brasiliano, Rafinha, dal Barcellona. Entrambi i calciatori sono arrivati con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato rispettivamente a otto e trentacinque milioni di euro a causa dei paletti impostiUefa con il Fair Play Finanziario, che prevede il pareggio di bilancio a giugno. Nella giornata di ieri è stata definita anche la cessione del fantasista portoghese VIDEO, Joao Mario, che ha sostenuto e superato le visite mediche con il West Ham, che lo acquista in prestito oneroso da un milione e mezzo di euro mentre non c'è chiarezza sul diritto di riscatto. ...