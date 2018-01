Linea Verde…va in città – Ventesima puntata del 27 gennaio 2018 – Anticipazioni e temi

Linea Verde…va in città – Diciannovesima puntata del 20 gennaio 2018 – Anticipazioni e temi. : Diciannovesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata è un […] L'articolo Linea Verde…va in città – Diciannovesima puntata del 20 gennaio 2018 – ...

Linea Verde…va in città – Diciottesima puntata del 13 gennaio 2018 – Anticipazioni e temi. : Diciottesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata è un […] L'articolo Linea Verde…va in città – Diciottesima puntata del 13 gennaio 2018 – ...

Linea Verde…va in città – Diciassettesima puntata del 6 gennaio 2018 – Anticipazioni e temi. : Diciassettesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata è un […] L'articolo Linea Verde…va in città – Diciassettesima puntata del 6 gennaio 2018 – ...

Linea Verde…va in città – Sedicesima puntata del 30 dicembre 2017 – Anticipazioni e temi. : Sedicesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata è un […] L'articolo Linea Verde…va in città – Sedicesima puntata del 30 dicembre 2017 – ...

Linea Verde…va in città – Speciale del 23 dicembre 2017 – Paesaggi natalizi. : Antivigilia di Natale e puntata natalizia Speciale con la versione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in […] L'articolo Linea Verde…va in città – Speciale del 23 dicembre 2017 – Paesaggi natalizi. ...

Linea Verde…va in città – Quindicesima puntata del 16 dicembre 2017 – Anticipazioni e temi. : Quindicesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata è un […] L'articolo Linea Verde…va in città – Quindicesima puntata del 16 dicembre 2017 – ...

Linea Verde…va in città – Quattordicesima puntata del 9 dicembre 2017 – Anticipazioni e temi. : Quattordicesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata è un […] L'articolo Linea Verde…va in città – Quattordicesima puntata del 9 dicembre 2017 – ...

Linea Verde…va in città – Tredicesima puntata del 2 dicembre 2017 – Anticipazioni e temi. : Tredicesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata è un […] L'articolo Linea Verde…va in città – Tredicesima puntata del 2 dicembre 2017 – ...

Linea Verde…va in città – Dodicesima puntata del 25 novembre 2017 – Anticipazioni e temi. : Dodicesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata è un […] L'articolo Linea Verde…va in città – Dodicesima puntata del 25 novembre 2017 – ...

Linea Verde…va in città – Undicesima puntata del 18 novembre 2017 – Anticipazioni e temi. : Undicesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata è un viaggio originale […] L'articolo Linea Verde…va in città – Undicesima puntata del 18 novembre 2017 – ...

Linea Verde…va in città – Decima puntata del 11 novembre 2017 – Anticipazioni e temi. : Decima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Si aggiunge solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata è un viaggio originale attraverso […] L'articolo Linea Verde…va in città – Decima puntata del 11 novembre 2017 – ...