LG G6 Vodafone si aggiorna con le patch di sicurezza di gennaio 2018

Scatenati i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : aggiornamento entro fine gennaio : Ci sono novità importanti da prendere in esame per coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge Vodafone. Dopo mesi di silenzio e di immobilismo totale, infatti, questa variante brandizzata dello smartphone Android si appresta finalmente a ricevere un nuovo aggiornamento software. Il nostro ultimo contributo sull'argomento, non a caso, risaliva al mese di ottobre, quando vi abbiamo parlato dell'arrivo sulla scena delle ...

Resuscitati i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : aggiornamento entro fine gennaio : Ci sono novità importanti da prendere in esame per coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge Vodafone. Dopo mesi di silenzio e di immobilismo totale, infatti, questa variante brandizzata dello smartphone Android si appresta finalmente a ricevere un nuovo aggiornamento software. Il nostro ultimo contributo sull'argomento, non a caso, risale al mese di ottobre, quando vi abbiamo parlato dell'arrivo sulla scena delle ...

Oggi protagonista Huawei P8 Lite 2017 : aggiornamento B154 per brand Vodafone : Momenti particolari per chi è in possesso del brandizzato Vodafone di Huawei P8 Lite 2017, per cui è stato predisposto il rilascio dell'aggiornamento B154, contraddistinto dalla patch di sicurezza aggiornata al 1 gennaio. Si tratta di un pacchetto che, quanto a freschezza, dovrebbe anche aver superato il B191 da poco in diffusione sugli esemplari no brand, caratterizzato dalla patch di dicembre, mese in cui, effettivamente, era partito il ...

Inaspettate novità su Vodafone Happy Friday : date aggiornate su premi - sorrisi e punti : Si torna a parlare un po' a sorpresa di Vodafone Happy Friday oggi 23 gennaio. Proprio quando sembrava che l’iniziativa fatta di premi, sorrisi e punti fosse giunta ormai al capolinea, ecco arrivare una nuova comunicazione da parte della compagnia telefonica, con cui possiamo prendere atto delle nuove date di scadenza per sfruttare al massimo gli omaggi in arrivo. In attesa che tutti ricevano l'apposito SMS dall'operatore, dunque, riepiloghiamo ...

Ritorno all’aggiornamento su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia : XXS1DQLC per Vodafone : Ritorno all'aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: l'interesse questa volta è tutto dalla parte dei brandizzati Vodafone, che a distanza di diverse settimane riprendono il processo di roll-out via OTA, accogliendo la patch di dicembre attraverso la serie firmware XXS1DQLC. La date build del pacchetto non è tra le più recenti (risale al 14 dicembre), ma comunque c'è da accontentarsi, trattandosi di un software destinato ad un modello ...

Entusiasmante 2018 per Huawei P9 Lite - da oggi con l’aggiornamento B338 sui Vodafone : Ad inizio 2018 l'intramontabile Huawei P9 Lite viene colpito dall'aggiornamento B338, nell'ambito del nostro mercato, quello italiano, e più specificamente del modello VNS-L31 brandizzato dall'operatore Vodafone. Il peso complessivo è di 307 MB, ed il changelog si limita a menzionare l'inclusione delle ultime patch rilasciate da Google per migliorare la sicurezza generale del sistema operativo (si tratta di quelle aggiornate al 1 dicembre, ...

Salto Huawei P8 Lite all’aggiornamento B898 : per single SIM Vodafone del 29 dicembre : Segnaliamo un ulteriore aggiornamento per Huawei P8 Lite (B898), che questa volta ha colpito gli esemplari ALE-L21 single SIM brandizzati dal logo operatore Vodafone. Si tratta di una serie firmware sicuramente diversa rispetto alla B617 di cui vi parlavamo un paio di giorni fa in riferimento agli esemplari no brand (di cui, tra le altre cose, si parla anche abbastanza bene). L'upgrade è in diffusione in Europa e nel Regno Unito, basato ...

Aggiornamenti a paletta per Samsung Galaxy Note 8 : tocca a no brand - TIM e Vodafone : Letteralmente sepolto dagli Aggiornamenti il Samsung Galaxy Note 8 in Italia, per quel che riguarda i modelli no brand, ed i serigrafati Vodafone e TIM. Trattasi del pacchetto contenente la patch di sicurezza di dicembre, contraddistinto dalla serie firmware 'XXU2BQKG' (non lasciatevi ingannare dalla date build, risalente al 30 novembre 2017; la release include, a tutti gli effetti, l'ultima patch concepita da Google per l'OS Android). Gli ...

Inaspettato aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge oggi 26 dicembre : avanti i Vodafone : Chi poteva aspettarselo? oggi 26 dicembre più di qualche Samsung Galaxy S7 e S7 Edge sta ricevendo un nuovo aggiornamento software. Interessati dall'update nuovo di zecca gli esemplari serigrafati Vodafone che, ancora una volta, tentano di tenere il passo con i modelli no brand. Quali le novità previste dal pacchetto e i miglioramenti possibili su entrambi i modelli? Lo scopo del nuovo firmware è quello di portare sul telefono la patch di ...

Data scadenza punti Vodafone Happy : lista premi per sorrisi aggiornata a dicembre 2017 : Tra i nostri lettori saranno in moltissimi ad aver partecipato al programma Vodafone Happy che premia i clienti dell'operatore mobile da più tempo legati al proprio numero SIM. La Data di scadenza per la raccolta punti del vettore non è poi così lontana e di seguito proporremo la lista completa e aggiornata di tutti i premi richiedibili. Per accumulare punti con il programma Vodafone Happy grazie alle ricariche telefoniche ci sarà tempo solo ...

Sbloccato l’aggiornamento su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : nuovo firmware per Vodafone (link) : Finalmente l'aggiornamento del Samsung Galaxy S8 e S8 Plus è ripartito in Italia. Dopo settimane di stallo nella distribuzione di nuovi pacchetti software, tocca agli esemplari brandizzati Vodafone ricevere un update fondamentale, quello del mese di novembre. Di seguito sono elencati i dettagli dei firmware disponibili in queste ore per entrambe le varianti del top di gamma 2017. L'aggiornamento per il Samsung Galaxy S8 è individuabile con il ...

In Italia doppio aggiornamento Samsung Galaxy Note 8 : XXS1AQK9 per no brand e Vodafone : Sono giorni importanti questi per chi ha deciso di portarsi a casa il Samsung Galaxy Note 8, per cui anche in Italia sembra essere arrivato l'attimo buono per l'aggiornamento di novembre che porta il firmware alla versione N950FXXS1AQK9, rilasciata per la prima volta qualche giorno fa in Taiwan attraverso la serie N950FXXS1AQK6. Si tratta di un upgrade che racchiude diverse novità (il dispositivo non riceva una nuova distribuzione da ...

Esordio per l’aggiornamento B133 su Huawei P10 Lite Vodafone : primi commenti in Rete : In occasione del Black Friday e del Cyber Monday c'è stata un'impennata delle vendite per Huawei P10 Lite per certi versi imprevista. Alla luce di un prezzo di vendita davvero concorrenziale, se pensiamo che negli ultimi giorni siamo arrivati addirittura a 199 euro in diverse circostanze, in molti non si sono lasciati scappare l'occasione, portandosi a casa un modello dalla scheda tecnica più che apprezzabile se consideriamo un budget di questo ...

Nessun aggiornamento di novembre su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone? Ma per i Galaxy S6 si : Che disdetta sarebbe per i possessori si un Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone non ricevere nell'immediato un aggiornamento del loro telefono e comunque non poter toccare con mano durante tutto il mese di dicembreun nuovo firmware: certo una brutta notizia ma è quanto emerge in queste ore, dall'ultima tabella di marcia degli update dell'operatore, pubblicata direttamente sul suo sito ufficiale. Come accada alla fine di ogni mese, il 30 ...