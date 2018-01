Leu | Grasso | candidatura Bartolo? Non si può scegliere collegio

Leu : Grasso - mia candidatura non è imposizione : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - “La mia candidatura su Palermo non vuole essere una imposizione ma serve a potenziare gli eventuali consensi che posso raccogliere". Lo ha detto il leader di LeU Pietro Grasso, a Palermo per incontrare alcuni candidati alle Politiche del 4 marzo, tra cui Erasmo Palazzo

Leu : Grasso - in liste 70% capilista da territori : "Le liste di Leu sono state definite e siamo alla fase di raccolta delle firme di accettazione. Un primo dato che posso dare, checché se ne sia detto, è che il 70% dei capilista viene dai territori". ...

Esterni in fuga da Leu : rivolta contro Grasso : Alla fine, nelle liste di Liberi e uguali «l'unico vero candidato della società civile», come dice lui, sarà Massimo D'Alema.Gli altri sono in fuga dal partitino della sinistra anti-Pd, squassato da una furiosa lotta interna sui posti: al medico di Lampedusa Pietro Bartolo, annunciato con gran fanfara da Grasso, hanno proposto una candidatura a Pavia, 2000 km da casa, dove non conosce nessuno: «Sarà per ...

Grasso (Leu) a 24 mattino : Stepchild adoption? Non si vede perché non approvarla : "Non mi scandalizzerebbe". Alla domanda sulle adozione di minori da parte di coppie omosessuali, risponde così Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali. "È possibile che si arrivi anche a questo", ha ...

Leu - Grasso : 'Mi candido a Roma e Palermo'. D'Alema attacca Bonino - : Il presidente del Senato apre la campagna elettorale a Torino e annuncia dove si candiderà nel plurinominale. "Sul maggioritario vedremo", dice. Il compagno di partito contro la leader di Più Europa ...

Grasso : Lotta a evasione fiscale per Leu sara' senza quartiere : (Agenzia Vista) Torino, 21 gennaio 2018 Pietro Grasso apre a Torino la campagna elettorale di Liberi e Uguali in Piemonte con l'appuntamento al Teatro Espace per un incontro dal titolo 'Un'economia per i molti, non per i pochi'. Green New Deal e Finanzcapitalismo _ Courtesy Radio Radicale

Voto - Grasso : astensione? Leu trasversale : 12.46 "Paura dell'astensionismo? Incontro molta gente che dice che in questi anni non ha votato perchè non sapeva chi vovotare e adesso ci siamo noi". Così il leader di LeU Pietro Grasso. "Il nostro progetto è attrattivo perchè trasversale rispetto ai valori dei diritti negati (casa, lavoro, uguaglianza sociale)" ha sottolineato."La flessibilità usata per garantire mance non ha dato risultati",spiega. "Pensiamo a un' Europa più equa,giusta e ...

Leu - Sfida Grasso-Boldrini : la veritàNessuna pregiudiziale verso il M5s : In questi giorni stiamo assistendo ad uno spettacolo indubbiamente gustoso e cioè la prosecuzione politica della pantomima istituzionale tra Pietro Grasso, presidente del Senato e Laura Boldrini, presidentessa della Camera. Ormai, siamo alle dita negli occhi e dire che è solo da poco che il siparietto si è trasferito dalle paludatissime sacre stanze del Parlamento Segui su affaritaliani.it

Lombardia - Gori (Pd) : Grasso sbaglia - base Leu voterà per noi : Roma, (askanews) - "Credo sia stato un errore. Ricevo tantissimi messaggi da parte degli elettori o simpatizzanti di Liberi e Uguali di disappunto e di dispiacere perché non capiscono la scelta di ...

Grasso : nessuna pregiudiziale verso M5s. E nel Pd pesa il no di Leu a Gori : 'Gori non ha dimostrato nessuna discontinuità ed ha appoggiato il referendum sull'autonomia. Il suo nome era stato imposto' ha spiegato commentando il mancato accordo con il partito democratico per la ...

