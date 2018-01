Legge Fornero | Salvini a Berlusconi | ' Abolirla è in testa al programma | patti chiari

Berlusconi frena sulle pensioni - ma Salvini rilancia : 'Legge Fornero via' : Nell'illustrare il programma economico il leader di Forza Italia frena sulla eliminazione della legge sulle pensioni. Immediata la reazione del leader della Lega: 'Patti chiari, la Fornero si cancella:...

Legge Fornero - Salvini a Berlusconi : 'Abolirla. È nel programma - patti chiari amicizia lunga' : 'L'abolizione della Legge Fornero? È al primo punto del programma del centrodestra'. Lo dice Matteo Salvini, a margine di una iniziativa sulla famiglia, organizzata a Roma, dal Family day', ...

Quota 41 - Legge Fornero e aumenti alle minime : tutte le proposte sulle pensioni : È forse lapalissiano affermare che il tema delle pensioni sarà cruciale per definire la composizione del prossimo Parlamento. In tema di previdenza i partiti non si sono certo risparmiati in questo avvio di campagna...

Pensioni news : scontro tra Landini-Marattin sull'abolizione della Legge Fornero Video : Ormai la Legge Fornero è diventata un punto cardine della campagna elettorale che portera' alle elezioni politiche del 4 marzo, tra forze politiche che assicurano di abolirle e altre che ribadiscono l'impossibilita' di tornare indietro in nome della sicurezza dei conti pubblici. L'ultimo scontro è avvenuto nella trasmissione di La7 L'aria che tira, condotta da Mirta Merlino, tra l'ex segretario FIOM-CGIL Maurizio Landini e il consigliere ...

Pensioni - Furlan : abolire Legge Fornero costa oltre 80 miliardi - le novità Video : C'è chi dice che costerebbe oltre 80 miliardi di euro e che dunque la riforma #Pensioni targata Fornero non si può abolire, come propongono con più forza il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio [Video] e il centrodestra, in particolare il leader della Lega #Matteo Salvini che è riuscito comunque a fare inserire il punto nel programma delle coalizione per le elezioni politiche 2018. Contrario all'abolizione il Partito ...

Legge Fornero - Landini vs Marattin (Pd) : “Ma di che cazzo sta parlando?”. “Ha un po’ rotto le scatole” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) sulla riforma Fornero e sulle pensioni. Nella polemica è coinvolto il consigliere economico di Palazzo Chigi, Luigi Marattin (Pd), secondo il quale la Legge Fornero non può essere abolita. Non concordano il il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini, il responsabile economico della Lega Claudio Borghi e Paolo De Nardis, professore di Sociologia all’Università La Sapienza di Roma. Marattin ...

