Legambiente | 3 citta' italiane in testa alla classifica delle localita' piu' inquinate

Smog Campania - Legambiente : “14 città fuorilegge - serve una mobilità alternativa” : In Campania – denuncia Legambiente – sono ben 14 le città fuorilegge per la qualità dell’aria, perché oltre la soglia limite per le polveri sottili Pm10 (35 giorni di sforamenti all’anno con una concentrazione superiore ai 50 microgrammi per metrocubo). Un peggioramento rispetto allo stesso periodo nel 2016 dove erano 10 le città campane malate di Smog. Secondo i dati dell’Arpac elaborati da Legambiente, aggiornati ...