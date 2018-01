Lega Serie A & Diritti Tv Ecco chi sono gli spagnoli di MediaPro | Sky e Mediaset

Diritti tv - no a Sky e Mediaset. La Lega di serie A tratta con MediaPro : La Lega serie A ha deciso di non assegnare i Diritti tv a Sky e Mediaset al termine delle trattative private che hanno portato a offerte complessive per circa 830 milioni di euro da parte delle due emittenti. Fallito il bando per gli operatori tradizionali, ora l'assemblea della Lega procede con la valutazione dell'offerta degli spagnoli di MediaPro, unico soggetto a partecipare al bando subordinato dedicato agli intermediari indipendenti.Oltre ...

Serie A - caos diritti tv - fumata nera e la Lega tratta con Mediapro. Ma Sky è pronta al rilancio : di Redazione Sport La Lega Serie A ha deciso di non assegnare i diritti tv a Sky e Mediaset al termine delle trattative private che hanno portato a offerte complessive per circa 830 milioni di euro da ...

Diritti tv Serie A - Mediapro offre 950 milioni : la Lega tratta ma c’è l’ipotesi nuovo bando : Ammonta a 950 milioni la parte fissa dell’offerta presentata dagli spagnoli di Mediapro per i Diritti della Lega Serie A, con una parte di royalties. Secondo quanto filtra l’assemblea dei venti club ha deciso di procedere a trattative private per una settimana. Nel frattempo, però, per cautelarsi in caso di fallimento della nuova trattativa, l’assemblea […] L'articolo Diritti tv Serie A, Mediapro offre 950 milioni: la ...

Lega Serie A & DIRITTI TV/ Candidato Figc - governance e asta : caos totale. Anche Sky e Mediaset rischiano : LEGA SERIE A & DIRITTI tv: Candidato Figc, governance e asta, è caos totale. Anche Sky e Mediaset rischiano, la società MediaPro potrebbe innescare una rivoluzione. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 19:15:00 GMT)

Diritti Serie A : la Lega apre e ... chiude le nuove offerte. Ora Mediapro o canali autoprodotti? : ... a questo punto potremmo vedere le partite, oltre che su Sky e Premium, anche su Amazon Prime Video, sui portali delle telco e potenzialmente su qualsiasi piattaforma di streaming a pagamento. ...

Calcio Diritti tv Serie A : la Lega rifiuta le proposte di Mediaset e Sky! Chi trasmetterà le partite? Attesa per Mediapro : Fumata nera sui Diritti televisivi della Serie A. L’Assemblea di Lega ha deciso di rifiutare le proposte presentate da Sky e Mediaset: il network a pagamento ha presentato un rilancio di 60-70 milioni di euro rispetto all’offerta combinata per i pacchetti D (diritto di trasmettere 324 incontri) mentre il Biscione non ha presentato alcun rialzo. Il totale delle due offerte arrivava così a 830 milioni di euro a stagione, decisamente ...

Lega Serie A - ancora una fumata nera sulla governance. E i diritti tv 2019-21 non vengono assegnati : MILANO - Caos sui diritti tv. L'Assemblea della Lega Serie A, infatti, dopo aver valutato le offerte ricevute al termine della trattativa privata, ha deciso di non assegnare alcun pacchetto per i ...

Serie A - caos diritti tv - la Lega rifiuta l'offerta totale di 830 milioni di Sky e Mediaset. I pacchetti verso Mediapro : di Redazione Sport La Lega Serie A ha deciso di non assegnare i diritti tv a Sky e Mediaset al termine delle trattative private che hanno portato a offerte complessive per circa 830 milioni di euro da ...

Serie A - caos diritti tv - la Lega rifiuta l'offerta totale di 830 milioni di Sky e Mediaset. I pacchetti verso Mediapro : La Lega Serie A ha deciso di non assegnare i diritti tv a Sky e Mediaset al termine delle trattative private che hanno portato a offerte complessive per circa 830 milioni di euro da parte delle due...

Diritti tv - la Lega Calcio non assegna la Serie A : troppo bassa l’offerta di Sky e Mediaset - si valuta Media Pro : Fumata nera. Anzi, nerissima. Niente accordo sulla governance della Serie A, ma nemmeno sui Diritti televisivi: le offerte delle pay-tv tradizionali si fermano a 830 milioni di euro, troppo poco per convincere i presidenti della Lega Calcio che chiedevano un miliardo e 50 milioni e a questo punto domani apriranno la busta della seconda asta, quella riservata agli interMediari. Cosa ci sia dentro, non è un mistero: gli spagnoli di MediaPro ...

Diritti tv Serie A - la Lega rifiuta le offerte di Sky e Mediaset : aprirà la busta di Mediapro : La Lega Serie A dice no alle offerte delle televisioni: aprirà la busta contenente la proposta dell'intermediario. L'articolo Diritti tv Serie A, la Lega rifiuta le offerte di Sky e Mediaset: aprirà la busta di Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie A - ancora una fumata nera sulla governance : MILANO - Mentre è ancora in corso l'assemblea della Lega Serie A, iniziata con 4 ore di ritardo e con all'ordine del giorno l'assegnazione dei diritti tv e la scelta della governance, c'è già un ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - da Sky e Mediaset nuove offerte alla Lega : Aggiornamento delle ore 15.52 del 22/1 (RadioCor): Mediaset Premium ha confermato la propria offerta da 200 milioni di euro a stagione per i Diritti in digitale terrestre delle tre stagioni del campionato di Serie A. È quanto si apprende da fonti finanziarie. Dopo le trattative private con la Lega Calcio e Infront chiusesi ieri sera pertanto il gruppo ha ribadito il proprio approccio all'asta per la Serie A 2018-21 e non ha alzato ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - assemblea di Lega. Attesa per offerte Sky e Mediaset : Si terra oggi in via Rosellini l'assemblea della Lega Calcio che dovra' decidere a chi affidare i pacchetti dei Diritti televisivi per le stagioni 2018/2021. I rappresentati delle squadre del massimo campionato si riuniranno in prima battuta alle 11 per fare il punto sulla nomina del presidente e dell'a.d. della Lega che dall'estate scorsa e' guidata dal commissario Carlo Tavecchio. Le distanze sulla convergenza dei nomi sembrano ancora lontane ...