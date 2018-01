Lega | Salvini | “Difesa famiglia tradizionale? Bimbi hanno diritto di avere papà e mamma

Matteo Salvini - ecco dove si candiderà il leader della Lega : l'elenco di tutti i leghisti confermati : Matteo Salvini in corsa al Senato e conferma della candidatura di Umberto Bossi. È questo l'orientamento emerso dalle riunioni dei vertici leghisti in via Bellerio in vista delle politiche del 4 marzo.

Matteo Salvini può perdere la guida della Lega : il ricorso - al suo posto può tornare Umberto Bossi : La decisione sul futuro di Matteo Salvini come segretario della Lega arriverà entro lunedì. Il giudice della prima sezione civile di Milano, Nicola Di Plotti , si è riservato sul ricorso d'urgenza ...

Ecco la Lega Salvini Premier : cos’è il nuovo partito : E’ nata la “Lega Salvini Premier“, un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità “la pacifica trasformazione dello Stato italiano in un moderno Stato federale”. Rispetto alla “Lega Nord per l’indipendenza della Padania”…Continua a leggere →

Lega Nord - è fondato il ricorso contro la vittoria di Salvini alle primarie. Lunedì Bossi potrebbe tornare segretario : Umberto Bossi Lunedì potrebbe svegliarsi segretario della Lega Nord. Grazie a un ricorso che mette in dubbio la legittimità della nomina di Matteo Salvini e che è stato discusso e ritenuto fondato stamani dal giudice della prima sezione civile del tribunale di Milano, Nicola Di Plotti. La pronuncia arriverà a stretto giro: è stata annunciata entro Lunedì mattina. Il ricorso chiede la sospensione in via cautelativa della “nomina di Matteo Salvini ...

Lega Nord - Fava : “Salvini si è fatto il suo partito - ne prendiamo atto. Ora lasci la Lega ai leghisti” : “La Lega esiste ancora, dal punto di vista ideale più che mai. La Lega ha la necessità di esistere ancora, ce lo chiedono gli elettori. Se il segretario e chi gli sta intorno hanno scelto strade diverse, vadano dove ritengono sia più opportuno fare politica con modalità diverse. Almeno lascino ai leghisti la Lega”. Così Gianni Fava in merito al nuovo partito fondato da Salvini. L'articolo Lega Nord, Fava: “Salvini si è fatto ...

Il giudice si riserva sul ricorso contro la nomina di Salvini a segretario della Lega Nord : È attesa a breve la decisione del giudice della prima sezione civile di Milano Nicola Di Plotti, che si è riservato di decidere sul ricorso d'urgenza contro la nomina di Matteo Salvini come segretario del partito, presentato da un esponente della Lega colLegato al listino di Gianni Fava, assessore regionale e candidato che ha corso contro Salvini alle primarie del Carroccio lo scorso maggio.Oggi in circa due ore di udienza il ...

La lunga notte della Lega. Il nuovo Carroccio tutto salviniano nasce tra carte bollate e depennamenti dalle candidature : Nelle lunghe notti delle liste leghiste, cadono uno ad uno i nomi degli oppositori. Al momento, nelle bozze che circolano a via Bellerio, non c'è il nome di Roberto Maroni. E neanche quelle dei suoi fedelissimi, a partire da Gianluca Pini, uno dei protagonisti dei "barbari sognanti" ai tempi delle ramazze. E non è l'unico. E aleggia un alone di drammatico mistero attorno al nome dell'altro fondatore, Umberto Bossi: "Perché ...

Salvini è come Hitler. E il leader della Lega querela il blogger marocchino : Adesso Matteo Salvini passa alle vie Legali. Non accetta, infatti, gli attacchi a testa bassa di Soufiane Malhouni, blogger marocchino residente in Italia. "Salvini è come Hitler", aveva scritto il 28enne attivista dei "Giovani Musulmani d'Italia" che in questi giorni è stato querelato dal leader del Carroccio. Durante una conferenza stampa tenutasi oggi a Firenze in cui era presente anche il suo Legale, ...

La nuova Lega di Salvini : via padania (e debiti) : Il nome sarà 'Lega per Salvini premier 'e dallo statuto emerge anche la conferma di una nuova linea politica federalista ma nazionale che, nel primo articolo, non cita più la padania

Luigi Di Maio - M5s e la clamorosa tentazione : governo con la Lega di Salvini : Sul tavolo di Luigi Di Maio è arrivato un sondaggio che sconvolge i piani del Movimento 5 Stelle . La tentazione è forte: allearsi, dopo il voto, con la Lega di Matteo Salvini . 'Dobbiamo essere ...

Elezioni - Kyenge : “Lega? È campione di razzismo. Salvini mi denunci pure - lo ha fatto già tre volte” : “Salvini dice che la Lega è l’unico argine al razzismo? La Lega è razzista. Salvini mi ha già denunciato tre volte su questo punto, ma, se vuole, può rifarlo. Io lo ribadisco”. Sono le parole dell’europarlamentare del Pd, Cécile Kyenge, intervenuta ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus. “Salvini può benissimo dire che gli italiani non sono razzisti” – continua – ...