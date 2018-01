Lega calcio infuocata | Marotta-Lotito vengono quasi alle mani

Calciomercato Genoa - rebus CalLegari. Adesso o a giugno? : GENOVA - Lorenzo Callegari vestirà la maglia del Genoa , da capire se da subito o a fine stagione. Secondo "France Football", il Grifone ha già raggiunto un'intesa col 19enne centrocampista francese ...

Lega calcio - scoppia la rissa tra Lotito e Marotta durante l'assemblea : Volano le mani durante l'assemblea della Lega Calcio, già arroventata dalla discussione per l'assegnazione dei diritti tv e la governance tutta da decidere per l'organo dei club di serie A. Il ...

Calcio Diritti tv Serie A : la Lega rifiuta le proposte di Mediaset e Sky! Chi trasmetterà le partite? Attesa per Mediapro : Fumata nera sui Diritti televisivi della Serie A. L’Assemblea di Lega ha deciso di rifiutare le proposte presentate da Sky e Mediaset: il network a pagamento ha presentato un rilancio di 60-70 milioni di euro rispetto all’offerta combinata per i pacchetti D (diritto di trasmettere 324 incontri) mentre il Biscione non ha presentato alcun rialzo. Il totale delle due offerte arrivava così a 830 milioni di euro a stagione, decisamente ...

Diritti tv - la Lega calcio non assegna la Serie A : troppo bassa l’offerta di Sky e Mediaset - si valuta Media Pro : Fumata nera. Anzi, nerissima. Niente accordo sulla governance della Serie A, ma nemmeno sui Diritti televisivi: le offerte delle pay-tv tradizionali si fermano a 830 milioni di euro, troppo poco per convincere i presidenti della Lega Calcio che chiedevano un miliardo e 50 milioni e a questo punto domani apriranno la busta della seconda asta, quella riservata agli interMediari. Cosa ci sia dentro, non è un mistero: gli spagnoli di MediaPro ...

Chi è Tebas - l'uomo più odiato del calcio spagnolo che Cairo vuole in Lega : E grazie al successo della sezione specializzata in diritto sportivo, denominata Law Sport, altri studi sono stati aperti a Losanna e Buenos Aires. Nella divisione del lavoro familiare e ...

Calciomercato Sampdoria - operazione in uscita : vicino il presito di Capezzi al Leganes : Calciomercato Sampdoria – Tra i giocatori che hanno trovato poco spazio sin qui nelle file della Sampdoria figura Leonardo Capezzi. Solo tre le presenze collezionate con la maglia blucerchiati fino a questo momento. Per questo motivo la dirigenza doriana starebbe pensando di cedere in prestito il centrocampista classe ’95 per fargli trovare maggior continuità per tornare da protagonista un domani in Serie A. Come riportato dalla ...

Calcio : Carlo Tavecchio presidente della Lega A? E’ lui il candidato più probabile : E’ proprio il caso di dirlo: grandi manovre all’interno della Lega Serie A in vista dell’assemblea di venerdì mattina, l’ennesima convocata per il rinnovo dell’asset dirigenziale dopo nove mesi di commissariamento affidato a Carlo Tavecchio. Ebbene potrebbe essere proprio Tavecchio, commissario in carica fino a lunedì prossimo e presidente federale dimissionario, a occupare lo “scranno più alto” alla ...

Clamoroso in Lega calcio : Tavecchio verso la presidenza : ROMA - Tavecchio prepara il grande ritorno, con la regia di Urbano Cairo, Lotito e De Laurentiis . Dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali aveva dato le dimissioni da presidente della ...

Diritti TV - la Lega calcio punta a ottenere 1 - 05 miliardi : Diritti TV, la Lega Calcio punta a ottenere 1,05 miliardi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Diritti TV – Le offerte migliori per il bando dei Diritti tv domestici della Lega Serie A per il triennio 2018-2018 ammonterebbero a 800 milioni. Le uniche proposte sopra i minimi sono quelle di Sky, che ha offerto 261 milioni di euro per il pacchetto A. ...

Calciomercato Genoa - il colpo che non ti aspetti : ecco CalLegari dal Psg : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara per la gara di campionato contro la Juventus, trasferta difficilissima per la squadra di Ballardini. Nel frattempo è stato chiuso un movimento di mercato a sorpresa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ definito l’acquisto di Lorenzo Callegari dal Paris Saint-Germain. Il calciatore si trasferirà al Genoa per poi essere subito girato in prestito per continuare il ...

Napoli - Sarri : “La Lega calcio ha fatto un errore mastodontico sui calendari” : Napoli, Sarri: “La Lega Calcio ha fatto un errore mastodontico sui calendari” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sarri – “Nelle prossime otto partite giochiamo sempre dopo la Juventus? Nel calendario la Juventus ha partite abbastanza abbordabili. Anche se per la Juve tutte le partite sono abbordabili. E questo potrebbe metterci un ...

Caos calendario - la Lega calcio risponde a Sarri! : Non si placano le polemiche sul campionato di Serie A, in particolar modo hanno fatto discutere le parole di Maurizio Sarri che si era lamentato del calendario. Ecco la nota della Lega Calcio: “Finora la turnazione prima/dopo tra Juventus e Napoli è del tutto alla pari, visto che proprio gli azzurri arrivano da 5 giornate consecutive in cui sono scesi in campo prima della Juventus. Escludendo le prime 2 giornate di agosto, per la diversa ...

Sturridge all'Inter/ Calciomercato news - l'inglese Legato all'addio di Joao Mario? : Sturridge all'Inter: Calciomercato news, l'attaccante inglese stuzzica la fantasia dei nerazzurri ma ci sono dubbi sulle sue condizioni. Si ragiona su prestito con diritto di riscatto(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 15:02:00 GMT)

Nuovo obiettivi Lega Pro - costituito centro sviluppo calcio femminile : ... le attività di contatto con il mondo scolastico, il supporto della leva giovanile, il 'benessere' gestionale dei club. La promozione del calcio femminile riguarda le squadre Under 12 ; la Lega Pro ...