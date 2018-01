Le ultime news in breve di gennaio

: RICEVI GRATIS LE ULTIME NEWS E I TUTORIAL DI #RIPARANDO Iscriviti subito alla nostra Newsletter?? ?? Clicca ora e las… - Riparando : RICEVI GRATIS LE ULTIME NEWS E I TUTORIAL DI #RIPARANDO Iscriviti subito alla nostra Newsletter?? ?? Clicca ora e las… - BlackDaly : Propaganda elettorale tra alleati per comodo?? Riforma pensioni/ Salvini contro Berlusconi sulla Legge Fornero (ult… - PaoloChini : RT @EngineeringSpa: Le ultime innovazioni di #RealtàAumentata e #GIS applicate al #FieldServiceManagement presentate da @OverITSpA al @Dist… -

Leggi la notizia su millecanali

(Di sabato 27 gennaio 2018) Nuove polemiche e 'richiami' per le Tv in tema di elezioni Alla vigilia delle elezioni, tornano di grande attualità temi strettamente legati alla politica, come le polemiche sui talk-show Tv e la 'gabbia' della par condicio. In questo quadro, l'Agcom , anche se un 'rassicurante' presidente Cardani era apparso in precedenza al Tg7 in tono ...