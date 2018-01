Le immagini del rogo nel campo migranti in Calabria

Uniqlo x JW Anderson - le prime immagini della collezione : Squadra che vince non si cambia. Così dopo il successo della prima collezione firmata da JW Anderson per Uniqlo, il colosso giapponese richiama il designer inglese per una seconda collaborazione. Questa volta per la primavera estate, e in uscita il prossimo 19 aprile. Nell’attesa, la primavera è ancora lontana, ecco nella gallery in alto, alcuni scatti che svelano e anticipano i temi che troveremo in collezione. Dalle righe ...