Lazio - Pirozzi tira dritto e lancia la sfida : "Confronti a 4 nelle 5 province" : Il sindaco di Amatrice continua la sua corsa da indipendente alla presidenza del Lazio senza curarsi degli appelli del centrodestra a convergere su Parisi

Regionali Lazio - Stefano Parisi : “Pirozzi? Spero che sia nostro alleato. Per vincere bisogna essere uniti” : È il debutto di Stefano Parisi come candidato del centrodestra alla Regione Lazio oggi al convegno “Oltre l’inverno demografico”organizzato da Alleanza cattolica e il Comitato Difendiamo i nostri Figli. “Spero che Stefano Parisi voglia fare campagna elettorale con noi e che sia un alleato. La politica non è una questione individuale”, dice Parisi ai cronisti. L'articolo Regionali Lazio, Stefano Parisi: ...

Elezioni Lazio - Sergio Pirozzi non si ritira : “Felicemente solo. Accordo con i Cinque Stelle? Un’invenzione di ‘Zingarisi'” : “Né con Lombardi né con ‘Zingarisi'”. Sergio Pirozzi non fa passi indietro né di lato nella corsa alla presidenza della Regione Lazio. Il sindaco di Amatrice risponde a giorni di sussurri e spifferi che lo davano vicino al ritiro della candidatura per convergere ora verso il centrodestra e ora verso il Movimento Cinque Stelle, in cambio di poltrone. Lui invece si definisce “felicemente solo” nella diretta su ...

Sergio Pirozzi - da Casapound l'offerta per le elezioni nel Lazio : 'Vieni a fare il vicepresidente con noi' : Arriva una proposta per il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che potrebbe risolvere l'eterno stato di indecisione nel centrodestra laziale. Da settimane Pirozzi è proposto come candidato alla ...

Regione Lazio. Santori (FDI) : “Pirozzi : non è all’altezza” : Elezioni Regione Lazio; Santori (FDI): “Candidatura Parisi tardiva, in tanti si sentono traditi. Avremmo preferito un candidato legato al territorio come Rampelli”. E attacca Pirozzi:... L'articolo Regione Lazio. Santori (FDI): “Pirozzi: non è all’altezza” su Roma Daily News.

Centrodestra compatto Parisi correrà in Lazio Pirozzi pronto al blitz : Vero. Come nel profilo wikipedia che impazza sul Web, el Stefano Parisi (Roma, '56) l'è on dirigent d'impresa e politegh italian, consijee comunal a Milan.Scritte in lombard, grafia milanesa, presumibilmente all'epoca della candidatura a sindaco di Milano - traguardo mancato d'una incollatura - queste note biografiche un po' eccentriche dicono però assai poco della carriera e della competenza del candidato a ...

CASO Lazio/ Pirozzi e la politica senza rancore che nessuno ancora controlla : Il sindaco di Amatrice è una scheggia impazzita. Perché è un politico sui generis. Attento ai problemi concreti della gente più che alle polemiche.

È ancora stallo sul candidato per il Lazio Parisi resta in pole - l'incognita Pirozzi : Roma - Non arriva, l'atteso annuncio sul candidato-governatore del Lazio per il centrodestra. La situazione è bloccata: Stefano Parisi rimarrebbe in pole position, con l'assenso dei tre leader, ma i rischi legati al «disturbatore» Sergio Pirozzi, deciso a non fare un passo indietro, impedirebbero per ora l'investitura. Una possibile spaccatura nell'elettorato, si sa, avvantaggerebbe gli avversari, in testa ...

Centrodestra - il rebus Pirozzi nel Lazio complica le scelte in Fvg : Il trio Savino-Fedriga-Scoccimarro nella capitale a caccia di soluzioni per le regionali Dal ruolo del sindaco di Amatrice dipendono anche le richieste di Fdi su scala locale

Lazio - Pirozzi : concordo con Rampelli - decide la gente : Roma, 22 gen. (askanews) 'Ringrazio Fabio Rampelli per la solidarietà che mi ha espresso a mezzo stampa per le minacce che ho ricevuto. E concordo con lui: decide la gente. Infatti, ho deciso di ...

Lazio - Pirozzi : nessun ricatto ai partiti - io vado avanti : Roma, 22 gen. (askanews) Sporgerà denuncia per le minacce ricevute sabato il sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della regione Lazio, Sergio Pirozzi, che spiega al quotidiano Il Tempo in ...

Regionali Lazio - minacce contro Sergio Pirozzi : "Ti facciamo fare la fine di Amatrice" : minacce contro Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice in corsa per le elezioni Regionali nel Lazio. "Ti facciamo fare la fine della tua Amatrice, ma dove cazzo credi di andare? Non vai da nessuna...

Lazio - Pirozzi : “Centrodestra sfoglia la margherita - ma non mi ritiro”. E poi rivela : “Mi cercò anche Renzi” : Il centrodestra non ha ancora deciso se convergere o meno sul suo nome come candidato per le Regionali del Lazio. Ma Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, insiste. E non intende ritirarsi dalla corsa: “Mi hanno offerto tante cose, ma non tutte le persone sono in vendita. Io penso che questa battaglia sia giusta e voglio farla, è la battaglia della mia vita. Vado avanti per la mia strada”, ha spiegato presentando i suoi comitati ...

Lazio - Pirozzi : 'Tempo fa mi hanno cercato anche Renzi e Zingaretti' : ... oggi è la vittoria della politica: sfido qualsiasi candidato a riempire una sala come stasera, questo vuol dire che la gente normale si sta avvicinando alla politica ' . L'apertura dell'evento si è ...