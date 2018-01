Lazio | “Passo avanti per la soluzione del problema dei bovini abbandonati”

: RT @rosanna_357: @borghi_claudio @EuroTonnara @matteosalvinimi @LuciaBorgonzoni Insomma nel Lazio dovremo “accontentarci” della Lega al Gov… - dumbo54 : RT @rosanna_357: @borghi_claudio @EuroTonnara @matteosalvinimi @LuciaBorgonzoni Insomma nel Lazio dovremo “accontentarci” della Lega al Gov… - rosanna_357 : @borghi_claudio @EuroTonnara @matteosalvinimi @LuciaBorgonzoni Insomma nel Lazio dovremo “accontentarci” della Lega… - Agenparl : Lazio, Fichera (PSI-Insieme): Nel Lazio, un passo avanti per la soluzione del problema dei bovini abbandonati - - SOSFanta : #Lazio, altro passo di #Immobile verso il rientro! Da #Marusic a Felipe Anderson, prove di formazione - LazioNews_24 : Luis Alberto, rinnovo ad un passo: i dettagli: Mercoledì allo stadio Olimpico gli agenti di… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 27 gennaio 2018) “Iabbandonati allo stato selvaggio sono unper l’incolumità pubblica. Si tratta di un serio, presente in diverse aree della nostra regione. Nell’incontro che si è svolto ieri presso la Commissione consiliare Agricoltura da me presieduta, sono state definite le procedure di attuazione delle disposizioni introdotte con la Legge regionale n. 9 del 2017 che ne definiscono la possibile.“ Lo ha dichiarato Daniele Fichera (PSI-Insieme), Presidente della Commissione Agricoltura e Capogruppo del PSI- Lista ‘Insieme’ alla Regione, in rene all’incontro cui hanno partecipato l’Assessore all’Agricoltura, Hausmann, un rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico e le amministrazioni del Comune di Carpineto e dell’Unione dei Comuni della Valle del Giovenzano, interessate dal. L'articolo: “Passoper la...