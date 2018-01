Lazio | le cinque giornate di Milano | la stagione passa da San Siro

Elezioni Lazio - Sergio Pirozzi non si ritira : “Felicemente solo. Accordo con i Cinque Stelle? Un’invenzione di ‘Zingarisi'” : “Né con Lombardi né con ‘Zingarisi'”. Sergio Pirozzi non fa passi indietro né di lato nella corsa alla presidenza della Regione Lazio. Il sindaco di Amatrice risponde a giorni di sussurri e spifferi che lo davano vicino al ritiro della candidatura per convergere ora verso il centrodestra e ora verso il Movimento Cinque Stelle, in cambio di poltrone. Lui invece si definisce “felicemente solo” nella diretta su ...

Usa - esplode piattaforma di trivelLazione in Oklahoma : cinque operai dispersi : Un’esplosione, l’incendio e cinque persone disperse. Sono gli effetti di un incidente accaduto all’interno di una piattaforma di trivellazione in Oklahoma, gestista dalla Red Mountain Energy. Secondo le autorità locali, al momento della detonazione, sul posto si trovavano 22 operai, diciassette dei quali sono stati messi in salvo grazie all’intervento di tre eliambulanze. Ma degli altri cinque non ci sono tracce e al ...

Lazio - cinque nomi per sostituire de Vrij : La Lazio pensa già a come sostituire Stefan de Vrij e come riferisce Il Corriere dello Sport ci sono cinque nomi per sostituire il centrale olandese: Rodrigo Caio del San Paolo, Jozo Simunovic del Celtic, Neven Subotic in scadenza col Borussia Dortmund, Diego Reyes e Ivan Marcano del ...

Muore soffocata mentre fa coLazione : inutili i soccorsi per una venticinquenne : Una giovane di 25 anni di Carbonia è morta soffocata questa mattina, 23 novembre, dopo aver ingerito del cibo a colazione. Le informazioni sono state fornite dai carabinieri della compagnia di Carbonia, intervenuti sul posto...