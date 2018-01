Lazio | Inzaghi svela | “Immobile? Ecco cosa ho deciso di fare”

La Lazio da Champions una miniera per Inzaghi : Roma È da un paio di partite che, rispondendo a chi gli fa i complimenti per la sua Lazio, Simone Inzaghi ha iniziato a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ricordando ad esempio che quest'estate il quotidiano sportivo più autorevole (che per delicatezza non ha nominato) collocava i biancocelesti in quinta fila nell'ipotetica griglia di partenza del campionato, dietro a Fiorentina, Torino e Sampdoria e sullo stesso livello del ...

La Lazio travolge i friulani : la squadra di Inzaghi è da Champions : Il recupero della dodicesima giornata di Serie A, vede prevalere la Lazio 3-0 sull’Udinese. La squadra di Inzaghi così stacca l’Inter in classifica e rimane da sola al terzo posto. All’Olimpico apre un’autorete di testa di Samir (22′), propiziata da un…Continua a leggere →

Lazio - Inzaghi : "A inizio stagione ci vedevano decimi..." : Anche senza Immobile, la Lazio incanta. Con l'Udinese sono rimasti fuori dalla formazione titolare anche Luis Alberto, poi entrato per l'ottimo Nani (al secondo gol in campionato in tre giorni), e gli ...

Inzaghi si gode la sua Lazio : “sono orgoglioso dei ragazzi! E sul mercato…” : “Per noi era una partita importantissima, e vedere i giocatori entrare in campo questo modo, anche chi giocava meno, e’ motivo di grande orgoglio. I ragazzi sono stati bravissimi e dovremo cercare di continuare cosi’: abbiamo un ciclo di partite interminabile, dovremo cercare sempre di scegliere l’opzione migliore”. Parole di Simone Inzaghi dopo il 3-0 rifilato dalla Lazio all’Udinese nel recupero della 12^ ...

Lazio-Udinese 3-0 : autogol di Samir - Nani e Anderson. Inzaghi terzo da solo : Missione compiuta per la Lazio, che supera 3-0 l'Udinese nel primo dei due recuperi e si proietta in solitudine al terzo posto, con l'Inter indietro di tre lunghezze e in attesa di Samp-Roma, coi ...

Lazio - il ciclo della verità. Inzaghi studia i cambi : Essere la 'squadra più impegnata d'Italia' comporta oneri e onori. Oggi inizia un ciclo terribile: tre partite a settimana fino a marzo. Simone Inzaghi prende in mano il bilancino per dosare le forze. ...

Inzaghi : “Lazio squadra più impegnata in Italia” : Inzaghi: “Lazio squadra più impegnata in Italia” Simone Inzaghi col fiatone. Il tecnico della Lazio si è sfogato in conferenza stampa per un calendario troppo fitto: “Sia Roma che Inter sono squadre molto attrezzate. Noi abbiamo più partite, rispetto all’Inter che non gioca le coppe e alla Roma rispetto alla quale abbiamo un turno in […] L'articolo Inzaghi: “Lazio squadra più impegnata in Italia” sembra ...

Lazio news - Inzaghi : "Dobbiamo rimanere umili e uniti" : ROMA, 23 gennaio 2018 – Cinque reti al Chievo Verona e Inter raggiunta in classifica al terzo posto. La Lazio sogna un piazzamento in Champions League , considerando che domani avrà la possibilità di ...

Lazio - Inzaghi : “Preferivo affrontare l’Udinese in un altro momento” : Lazio, Inzaghi: “Preferivo affrontare l’Udinese in un altro momento” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inzaghi – “Domani ci attende una gara importantissima. Avrei preferito giocarla in un altro momento perché in questa settimana avremmo potuto lavorare bene con sei giorni a disposizione. Sappiamo che affronteremo una squadra che ...

Lazio - Inzaghi : 'Siamo la squadra più impegnata d'Italia. Nani un'arma in più' : Alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo. Domani sera la Lazio affronterà l'Udinese nel recupero del match rinviato lo scorso novembre per pioggia. Alla vigilia della sfida con i friulani, ...

Serie A - Lazio. Inzaghi : 'Aspettative alte su di noi. Nani merita più spazio' : La roboante vittoria col Chievo Verona deve essere subito lasciata alle spalle. L'euforia deve essere convertita in energia positiva, per la Lazio, che domani affronterà l'Udinese nel recupero della ...

Lazio - Inzaghi in conferenza : le indicazioni per sostituire Immobile e un possibile forfait a sorpresa : Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida con l’Udinese, recupero di campionato: “Domani ci attende una partita importantissima, avrei preferito giocarla in un altro momento perché così in settimana avremmo potuto lavorare bene. L’Udinese è in un ottimo momento, è in serie positiva, ha perso solo contro il Napoli”. I biancocelesti dovranno fare a meno di Ciro Immobile e ...