Lavoratori della scuola convocati in Prefettura

Nuovo contratto per Lavoratori sicurezza e difesa della Pa : Arriva il rinnovo contrattuale per i dipendenti pubblici della sicurezza e delle forze armate . Il rinnovo è stato firmato questa notte dai ministri della Pa Marianna Madia, della difesa Roberta ...

Appalto manutenzione della Asl L'Aquila - i Lavoratori vanno salvaguardati : L'Aquila - Le segreterie provinciali di Filcams, Fiom e Fillea Cgil di L’Aquila, in ottemperanza a quanto previsto in tema di cambi di Appalto, hanno fatto richiesta di incontro con le società che dovrebbero subentrare dal 1° febbraio 2018 nell’Appalto di manutenzione degli immobili della Asl provinciale alla società Olicar Gestione Srl, il cui contratto, in scadenza il 21 gennaio 2018, è oggi prorogato almeno fino al ...

Gualdo Tadino - i Lavoratori della Tagina in sciopero : annunciata manifestazione in piazza stamane alle 10 : Resta una vertenza cruciale per l'economia di Gualdo Tadino e dell'Umbria, sulla quale anche le istituzioni, locali e regionali, sono chiamate ad impegnarsi. Gubbio/Gualdo Tadino 22/01/2018 07:39 ...

Lavoratori senza stipendio da mesi - l'amministratrice della società si regala una Porsche e la esibisce su Fb : I Lavoratori sono senza stipendio e gli amministratori straordinari della Servicedent, società della galassia rimasta orfana di Maria Paola Canegrati — cioè la Lady Sorriso al centro di un'indagine per tangenti a pioggia nella sanità - si liquidano somme ingenti con le quali comprano beni di lusso e li ostentano sui social network.A raccontare la storia è il Corriere della Sera:La crisi del gruppo, che gestisce ...

DISSESTO DELLA SP 119 : RSA Uilm Sevel 'SEMPRE PIÙ A RISCHIO LA SICUREZZA DEI Lavoratori' - Abruzzo in Video : Unitamente ai lavoratori, RSA Uilm Sevel sollecita le Istituzioni e la politica ad impegnarsi per affrontare e risolvere il problema DELLA SP 119 che è già stata protagonista di gravi incidenti, ...

Torino : Capodanno fra speranza e incertezza per i Lavoratori della Embraco : C'è poca voglia di festeggiare fra chi vede il proprio futuro lavorativo in bilico. La fabbrica del gruppo Whirpool vuole chiudere. I contratti di solidarietà non verranno rinnovati -

Milano - i Lavoratori della grande distribuzione in piazza : no alle aperture forzate - sì al contratto : Corteo da via Albricci (sotto la sede di Federdistribuzione) a piazza Scala. Nei giorni scorsi la protesta contro i negozi aperti a Natale e Santo Stefano nei...

"Soddisfazione per la sentenza della corte d'appello sui Lavoratori Fincantieri" : La Sinistra per Monfalcone esprime 'soddisfazione per la sentenza della corte d'appello di Trieste sul reintegro dei lavoratori licenziati da Fincantieri che sancisce per la seconda volta l'...

Cifre ridicole in stabilità lo Stato lede la professionalità dei Lavoratori della scuola : Legge di stabilità con una serie di nodi irrisolti a livello di istruzione pubblica, nodi che i deputati potrebbero sciogliere se accogliessero le richieste dei sindacati. Le modifiche da attuare, ...

Il Lazio dice stop al commissariamento della sanità - una vittoria per i cittadini e per i Lavoratori : Si può cambiare, e cambiare non significa distruggere ma costruire. Finisce una lunga traversata che per i cittadini del Lazio e per i tanti lavoratori che operano nella sanità è stata difficile e dolorosa. Il Consiglio dei ministri, sulla base del netto miglioramento della qualità delle cure e del buon andamento dei conti decreta la fine dell'epoca del commissariamento della sanità del Lazio. È ...

Ilva di Taranto - sit-in dei Lavoratori al consiglio regionale della Puglia : "Emiliano ritiri il ricorso" : La protesta di circa 200 lavoratori che chiedono di essere ascoltati durante il consiglio monotematico sullo stabilimento siderurgico. Emiliano: "Non metto a...

Stop all'aumento dell'età della pensione per 14.600 Lavoratori : A Repubblica, Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia, ha spiegato che "la voce di spesa pubblica per le pensioni è aumentata", più di tutte, ultimamente. Altre voci, invece, "sono scese". La ...

Città della scienza - Lavoratori in rivolta 'Termine scaduto - ora commissariamento' : 'Oggi 23 novembre 2017 il termine perentorio della diffida della Regione Campania alla Fondazione Idis per assicurare il ripristino dell'ordinaria gestione della struttura è scaduto. Come era ...