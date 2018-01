L' Atalanta continua a volare Sassuolo battuto 3-0 al ' Mapei'

Allarme Gasperini in casa Atalanta : se continua così è inutile restare! : Le parole del tecnico di Grusciasco scuotono l’ambiente atalantino, che teme il suo addio a fine stagione. Gian Piero Gasperini, in occasione dei suoi 60 anni, ha rilasciato una lunga intervista all’Eco di Bergamo. Doveva essere l’occasione di festeggiamenti e ricordi, invece si è trasformata in uno sfogo da parte del tecnico nerazzurro, che non condivide l’operato della società e getta ombre sul suo ...