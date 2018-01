L' Arabia Saudita libera il principe Al-Walid Erano stati chiesti 6 miliardi di dollari

Via libera ai visti internazionali. L'Arabia Saudita si apre al turismo. E sogna in grande : Dalla natura alla città: sempre a Gedda, non distante da La Mecca, sorgerà il grattacielo più alto del mondo. Mancano ancora alcuni dettagli ma senza dubbio supererà gli 828 metri del Burj Khalifa ...

Arabia Saudita - 12 cammelli squalificati dal concorso di bellezza per iniezioni di botox : Dodici cammelli sono stati squalificati da un concorso annuale di bellezza in Arabia Saudita per essere stati sottoposti a iniezioni di botox nelle labbra. È successo all’annuale King Abdulaziz Camel Festival, in corso dal primo gennaio vicino a Riyad, come riportano diversi media arabi e internazionali. Gli animali sono stati espulsi per aver violato le rigide regole della competizione. Il concorso dura 28 giorni, coinvolge circa ...

L’Arabia Saudita sta mandando in Spagna i suoi migliori calciatori : Nove calciatori giocheranno per alcuni mesi in altrettante squadre spagnole, che però ci guadagneranno soprattuto dal punto di vista commerciale The post L’Arabia Saudita sta mandando in Spagna i suoi migliori calciatori appeared first on Il Post.

Arabia Saudita - al via le “female driver”. Dubai alla ricerca di migliaia di guidatrici : L’Arabia Saudita apre alle donne alla guida. E la rivoluzione culturale diventa opportunità. A Dubai, la compagnia di trasporti Careem è alla ricerca di migliaia di “female driver”: “Sin dall’inizio abbiamo manifestato la volontà di aprire la nostra piattaforma al lavoro femminile. Abbiamo già avviato i programmi di training per arruolare le “Captainahs“. La rivoluzione avviata dal decreto del re Salman Bin ...

In Arabia Saudita sorgerà un grattacielo alto un km : A Gedda sorgerà un grattacielo alto 1000 metri che non avrà nulla da invidiare al Burj Khalifa di Dubai. Il contratto da 165 milioni di dollari è stato firmato in Arabia Saudita e l'obiettivo degli sviluppatori immobiliari è piuttosto evidente: costruire l'edificio più alto del mondo. La sfida dovrà essere completata in soli dodici mesi e il nuovo tetto della Terra sarà dotato di niente meno che 59 ascensori superveloci, di cui cinque ...

Gli "scheletri nell'armadio di USA e Arabia Saudita rivelati dall'ex primo ministro Qatar - : ... il comitato della Coppa del Mondo del Qatar 2022 fece una donazione di 500.000 dollari alla Clinton Foundation nel 2014). In un'intervista alla TV del Qatar, bin Jaber al-Thani rivela che il suo ...

Svolta storica in Arabia Saudita : le donne entrano allo stadio - : ... sarà infatti convogliata nel mercato interno una parte dei miliardi di dollari che l'Arabia Saudita spende ogni anno all'estero per assistere a spettacoli vietati in patria

Arabia Saudita : al Waleed è in carcere : ROMA, 13 GEN - Il principe Al Waleed bin Talal, l'uomo più ricco d'Arabia Saudita, è stato trasferito in carcere - all'inizio di questa settimana - dall'Hotel Ritz-Carlton dove era detenuto dal ...

Arabia Saudita - gli stadi aprono alle donne : ammesse a vedere le partite : Sono per il momento infatti solo tre le strutture indicate dall'Autorità generale dello Sport come idonee ad accogliere le sostenitrici femminili: lo stadio internazionale re Fahd a Riad, lo stadio ...

Arabia Saudita - arresti di massa per un finto matrimonio gay : In un Paese come l'Arabia Saudita, dove diventa notizia anche il fatto che una donna possa guidare l'auto o entrare in uno stadio per assistere a un evento sportivo, non deve sorprendere che l'omosessualità sia considerata ancora una questione di interesse nazionale e sia vista come un problema per il governo. Se poi l'omosessualità viene manifestata in maniera pubblica e per di più nel luogo più sacro dell'Islam, a La ...