Lamezia Terme Terremoto magnitudo 3 5 | gente in strada

Terremoto in Calabria : scossa a Lamezia Terme - epicentro a Sambiase

Lamezia Terme : Tante emozioni ed ansia di riscatto nel corso delle celebrazioni del cinquantennale - InfoOggi.it : Tante le emozioni suscitate durante le varie iniziative, diffuse in diretta - streaming su internet, a cominciare dalla performance della ragazze dell'istituto Manzoni-Augruso che hanno preceduto la ...

Influenza - donna muore in ospedale a Lamezia Terme | Decesso sospetto a Cuneo : La paziente era però caratterizzata da un quadro clinico difficile che il virus ha contribuito a complicare ulteriormente

Maxi sequestro di fuochi pirotecnici a Lamezia Terme : La Guardia di Finanza di Lamezia Terme ha sequestrato 9 quintali di fuochi pirotecnici e ha anche denunciato due persone per detenzione illegale di materiale esplodente. I militari hanno eseguito dei controlli mirati al contrasto del fenomeno della detenzione e vendita illegale di botti…Continua a leggere →

Oliverio all'assemblea di Adiconsum a Lamezia Terme : "È una iniziativa bellissima. Questa terra, che ha problemi accumulati nel lungo periodo, necessita di incontri come questo, per mettere in campo tutte le energie e recuperare ritardi decennali e ...

Il Presidente Oliverio all'assemblea di Adiconsum a Lamezia Terme : Ora siamo in una fase nella quale quelle risorse stanno entrando nel sistema circolatorio dell'economia e della società Calabresi. Ci sono bandi che ogni giorno vengono pubblicati, consultabili sul ...

Lamezia Terme - il decreto di scioglimento : “Illecita acquisizione di voti in campagna elettorale” : “Noi abbiamo massacrato il prestigio delle cosche. E lo abbiamo fatto con fatti veri, con fatti concreti”. Così, il giorno dopo lo scioglimento del Comune di Lamezia Terme, urlava il sindaco Paolo Mascaro. La relazione con cui il ministro dell’Interno Marco Minniti ha chiesto che il Comune calabrese fosse commissariato, però, racconta una storia diversa. L’operazione “Crisalide”, che ha portato all’arresto di 52 appartenenti alla ‘ndrangheta, e ...

Rosy Bindi : Lamezia Terme sarà commissariata ma il Consiglio dei ministri non l'ha ancora deciso : Come faceva Rosy Bindi a sapere 48 ore prima della firma del decreto che il Comune di Lamezia Terme sarebbe stato commissariato per infiltrazioni mafiose ? Il 20 novembre scorso la presidente della ...

Viaggi & Turismo - Transavia : nuovo volo da Rotterdam/L’Aja per Lamezia Terme per l’estate 2018 : Un’ulteriore destinazione italiana per l’estate di Transavia. Dal prossimo 29 aprile infatti la compagnia low cost, parte del gruppo Air France/KLM, collegherà Lamezia Terme all’aeroporto di Rotterdam/L’Aja con un volo settimanale operato la domenica fino alla fine di settembre 2018. Le tariffe partiranno da 33€ a tratta, tasse e spese incluse. “Transavia sta ampliando la propria presenza all’aeroporto di Rotterdam/L’Aja, con l’aggiunta di ...

La casa degli orrori di Lamezia Terme : video Video : Una storia e uno scenario degno di un film degli orrori, ma in questo caso quanto scoperto dai Carabinieri di #Lamezia Terme è tutto vero. Un uomo di 52 anni ha tenuto reclusa per dieci anni una donna rumena di ventinove anni, che in passato era stata la badante della sua compagna deceduta. Una volta che la donna era venuta a mancare la ragazza è stata resa schiava e costretta a vivere tra violenze fisiche e sessuali reclusa in un tugurio in ...