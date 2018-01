La verità su Mussolini e le leggi razziali contro gli ebrei italiani

: MUSSOLINI , LE LEGGI RAZZIALI E LE VERITA’ CHE LA SINISTRA HA OMESSO DALLA STORIA. - NonUfficiale : MUSSOLINI , LE LEGGI RAZZIALI E LE VERITA’ CHE LA SINISTRA HA OMESSO DALLA STORIA. - GennaStefano : RT @SciiKimici: Questa storia dei treni e di Mussolini ha rotto le balle, quindi va ridimensionata e riportata alla verità, perciò: Quando… - faquirite : RT @pissi_marini: Iniziamo a riscrivere la storia, quella vera! - guffanti_marco : RT @Maselli_Andrea: @byoblu @nico_utc @RobertoBurioni @TizianaMilito @giek2 @giupenni Tu Messora di tutto devi venirmi a parlare fuorché di… - xxxanderCom : RT @SciiKimici: Questa storia dei treni e di Mussolini ha rotto le balle, quindi va ridimensionata e riportata alla verità, perciò: Quando… -

(Di sabato 27 gennaio 2018) Il 27 gennaio 1945 le truppe dell'Armata Rossa di Stalin entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz, liberando 7mila sopravvissuti e mostrando al mondo gli orrori del più famoso campo di sterminio, composto da una serie di sottosezioni dove tra il 1940 ed il 1945 aveva perso la vita oltre un milione di persone,ma anche omosessuali, oppositori politici, testimoni di Geova e gitani di etnia Rom e Sinti. Nel 2005 le Nazioni Unite hanno stabilito per il 27 gennaio la ricorrenza del "Giorno della Memoria", per commemorare le vittime del nazismo. In un periodo storico in cui si assiste ad una sorta di "rivalutazione" del fascismo, con molte persone e persino leader politici che ne esaltano "quanto di buono ha fatto", relegando a Hitler la responsabilità per le "", facciamo chiarezza su questo aspetto.e leSui social network negli ultimi anni ...