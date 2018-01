La verità di Loredana Lecciso su Albano e Romina Power | l' annuncio della D' Urso

: RAGAZZA VOLGARE IN CERCA DI SESSO (tutta italia) - adoositalia : RAGAZZA VOLGARE IN CERCA DI SESSO (tutta italia) - adoositalia : LUNA CARTOMANTE (tutta italia) - adoositalia : CARTOMANZIA IN RITORNI DI AMORE (tutta italia) - adoositalia : Chiaroveggenza e tarocchi online 899280822 (tutta italia) - Daisydomergueh8 : La verit? sulle liste di attesa nel Lazio -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 27 gennaio 2018) Per #è giunto il momento di rompefe il silenzio VIDEOdopo che sulle pagine del settimanale 'Oggi' è stata annunciata la finesua relazione con #Carrisi. A quanto pare, infatti,e laavrebbero scelto di dirsi addio in maniera definitiova e a prendere la decisione ufficiale pare che sia stata proprio, che prima di Natale avrebbe abbandonato Cellino San Marco per trasferirsi a Pavia, citta' dove vive suo fratello che in questo periodo particolarmente difficile le sta sempre accanto. E' finita tra? La colpa è di? Il motivo dell'addio diad? A quanto pare la compagna del cantante di Cellino San Marco non ha bgradito gli atteggiamenti recenti diche in diverse interviste non ha di fatto smentito le affermazioni rilasciate in tv e sui giornali dalla sua ex moglie ...