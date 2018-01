Francia - il livello della Senna continua ad aumentare : Parigi in allerta - il picco domenica notte : continua ad aumentare il livello della Senna: Parigi è in allerta, anche se il fiume si innalza più lentamente di quanto atteso ed è stata anche rivista al ribasso la stima del picco che dovrebbe raggiungere: dopo le 16 di oggi pomeriggio, alla stazione del ponte di Austerlitz, la Senna era a 5,73 metri, più di quattro metri al di sopra della norma. “A causa della diffusione delle alluvioni a diversi affluenti, il livello della Senna a ...

Omicidio Ballestri : Cagnoni e quella lunga notte della cattura in via Bolognese : Firenze, 27 gennaio 2018 - SONO tutti investigatori della Mobile, ma li conoscono come 'Squadra Falco'. Sono in sei, quella sera tra 18 e 19 settembre 2016, quando ricevono l'ordine di perquisire la ...

24 Ore Daytona 2018 : la grande giornata di Fernando Alonso! notte e alba della Florida per sognare la vittoria : Mancano poche ore alla grande giornata di Fernando Alonso che dalle 20.40 (italiane) sarà a bordo della sua Ligier per disputare la 24 Ore di Datyona, la corsa di durata più importante negli USA e test propedeutico alla Le Mans per il due volte Campione del Mondo di Formula Uno. L’asturiano, insieme ai due compagni d’avventura sul circuito della Florida, scatterà in tredicesima posizione e cerca di piazzare un grande colpaccio ...

Liste per le Politiche - la notte del Pd per uscire dal caos : Sanga in corsa - ma rischia : Entro domani (domenica 28 gennaio) le Liste per le Politiche, Camera e Senato, vanno depositate. E i giochi sono quasi chiusi, dopo ore convulse anche per Bergamo e i suoi esponenti politici. Il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 gennaio : Pd - poltrone democratiche : è la notte dei lunghi coltelli : Il PdR Nel suk del Nazareno Renzi vuol scegliere tutti gli eletti Il leader azzera correnti e minoranze interne e poi, di fronte alle proteste, “minaccia” Orlando: “Troppe cariatidi, cambiate nomi” di Wanda Marra 88 anni e non sentirli di Marco Travaglio Chissà se nella cosiddetta Europa qualcuno ha mai sentito parlare della trattativa Stato-mafia. Forse tanti anni fa, quando anche nei circuiti internazionali del potere B. era unfit a ...

Sanremo - la notte dei duetti tra Neri per Caso e il Coro dell'Antoniano : Annalisa con Michele Bravi " "Il mondo prima di te". Due voci che potrebbero riservare qualche sorpresa. Avitabile e Servillo con Avion Travel e Daby Touré - "Il coraggio di ogni giorno". Il connubio ...

La festa al liceo Leopardi per la notte del Classico : Gli studenti hanno poi presentato al numeroso pubblico intervenuto due spettacoli sul tema del viaggio: la classe V D sezione di Comunicazione, guidata dal regista Francesco Facciolli, ha portato in ...

NBA - i risultati della notte : Westbrook è dominante - Wizards al tappeto. Heat ko nel finale : Oklahoma City Thunder-Washington Wizards 121-112 IL TABELLINO Con un Carmelo Anthony da 4/11 al tiro, accompagnato dal modesto 6/19 di Paul George, l'unico modo per OKC di portare a casa il successo ...

L'inchiesta "Ti pijo e te strappo i denti con le tenaje...". "Ogni notte è buona per la tanica". La ferocia della mafia di Ostia : Sono scomparsi tutti, chi faceva da palo ad ogni angolo di strada, quelli del bar in piazza Gasparri, chi abita in via Forni, la strada delle palestre e dove Roberto Spada a novembre tirò indietro il ...

Quanto manca alla fine del mondo? L'Orologio dell'Apocalisse segna due minuti a mezzanotte : 'Quanto manca alla fine del mondo?', chiedeva Luciano Ligabue in una canzone. Bene, c'è un modo per saperlo. L'Orologio dell'Apocalisse è un simbolico segnatempo curato da una organizzazione di ...

Orologio dell’Apocalisse - due minuti alla mezzanotte ed è sempre colpa di Trump : Lo avevano già fatto un anno fa quando Donald Trump era stato eletto: spostare le lancette di 30 secondi verso la mezzanotte dell’Apocalisse. E un anno dopo il mondo è ancora più vicino al punto di non ritorno. Citando i dodici mesi della nuova presidenza americana, l’associazione degli scienziati atomici che mantengono il Doomsday Clock hanno spostato nuovamente le lancette che ora si trovano ad appena due minuti dalla mezzanotte. ...

L’Orologio dell’Apocalisse segna 2 minuti alla mezzanotte : ecco quanto manca alla fine del mondo : Due minuti alla mezzanotte: tanto manca alla “fine del mondo” secondo gli scienziati del “Bulletin of the Atomic Scientists” che hanno rivelato oggi quanti minuti (metaforici) mancano alla mezzanotte, cioè alla fine del mondo: gli esperti, tra cui figurano 15 premi Nobel, spostano ogni anno le lancette del Doomsday Clock, l’orologio simbolico ideato all’Università di Chicago nel 1947, dai fisici del Progetto ...

Domato nella notte l'incendio alla Sacra di San Michele - monumento simbolo del Piemonte : Un grave incendio è divampato nella serata di ieri, 24 Gennaio, alla Sacra di San Michele, il monumento simbolo della Regione Piemonte alle porte della Val di Susa. Le fiamme si sono sviluppate...

NBA - i risultati della notte : festival di triple di Houston - super Simmons trascina i Sixers : Dallas Mavericks-Houston Rockets 97-104 IL TABELLINO C'è poco da scherzare contro Houston e contro il suo trio delle meraviglie, diventato ormai anche una sorta di amuleto. Contro di loro non vinci ...