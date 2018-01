La neve in pianura in Toscana | a chi ne tocca storicamente di più?

Previsioni Meteo Febbraio 2018 - verso la riscossa dell’inverno : tanto freddo - gelo e neve in pianura anche sull’Italia! : Previsioni Meteo Febbraio 2018 – Si fanno sempre più concrete le prospettive di svolta fredda e invernale per gran parte d’Europa nel prossimo mese di Febbraio, con l’Italia tra gli obiettivi principali. Da diversi giorni, la redazione di MeteoWeb, utilizzando le tecniche di indagine più all’avanguardia su parametri oceanici e nella medio-alta-atmosfera, annuncia ai propri lettori, per di più in assoluta esclusiva, che questo inverno ...

Maltempo - il vento fa paura : l'allerta della Protezione Civile (e arriva la neve anche in pianura) : Meteo, le previsioni mostrano la tendenza ad un cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, ma a far paura è il vento: il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di...

Maltempo Piemonte : neve in quota e pioggia in pianura - frane e strade chiuse : A causa della nevicata in corso in quota sull’arco alpino cuneese, l’Anas ha disposto la chiusura della SS21 del Colle della Maddalena, valico internazionale con la Francia, tra Pietraporzio e il confine, in valle Stura. Nevica sopra i 1.200 metri anche lungo la SS20 del Colle di Tenda, dove però la viabilità è regolare e il tunnel con la Francia aperto al transito. In pianura piove dalla scorsa notte. La corsia sud della superstrada ...

Maltempo - neve in Alto Friuli : piogge intense in pianura - Serracchiani bloccata : Forte Maltempo oggi in tutta Italia, in particolare sul versante Nord Est dove intense precipitazioni stanno interessando questo pomeriggio il Friuli Venezia Giulia, interessato dal passaggio di un marcato fronte Atlantico. In montagna nevica abbondantemente, con precipitazioni molto intense sulle Prealpi Giulie, con quota neve in rialzo a 800-1000 metri sulle Alpi e a 1000-1300 metri sulle Prealpina. Nevica sullo Zoncolan e sul Tarvisiano. A ...

Maltempo Piemonte : torna la neve sulle Alpi - piove in pianura : Una perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda artica, sta interessando in queste ore il Piemonte: si registrano piogge in pianura e neve sopra gli 800 metri sull’arco Alpino, accompagnate da un crollo termico. Si segnalano deboli nevicate in montagna, con pochi disagi alla circolazione. La galleria del Tenda nel Cuneese è transitabile. Anas raccomanda prudenza nel tratto compreso tra Vernante e il tunnel del Tenda, che collega ...

Maltempo Veneto : pioggia in pianura e ancora neve in montagna : Circa una cinquantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutto il Veneto: le maggiori criticità in pianura riguardano soprattutto la caduta di alberi e rami a causa del peso della neve. Dopo la nevicata di ieri oggi l’innalzamento delle temperature ha portato la pioggia nelle principali città della regione, mentre in montagna nelle ultime ore si è consolidato il manto di neve fresca. Secondo le rilevazioni dell’Arpav ...

Arrivano pioggia e neve - allerta anche in pianura. Rinviata la partita Genoa-Atalanta : Il Ponte dell’Immacolata si conclude con i primi fiocchi di neve su Milano che annunciano un inizio di settimana all’insegna del maltempo. Intorno alle 16 ha iniziato a nevicare con decisione sul capoluogo lombardo, con i mezzi spargisale in azione lungo le strade per il rischio ghiaccio. Per lunedì l’allerta meteo riguarda in particolare Liguria,...

Allerta meteo Piemonte : neve in arrivo - rischio anche in pianura : Allerta gialla per la neve su gran parte del Piemonte, con rischi di pioggia congelante sul sud della regione. E’ l’avviso nel bollettino emesso nel primo pomeriggio da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Dalle vallate alpine, dove le precipitazioni sono gia’ iniziate questa mattina, la quota neve dovrebbe abbassarsi fino in pianura. La ‘criticita’ ordinaria’ esclude sono le pianure ...

neve e gelo anche in pianura : traffico in tilt in Veneto e Friuli. Allerta rossa a Prato : domani scuole chiuse : Una nuova ondata di maltempo ha investito il Nordest, portando vento forte e nevicate anche a bassa quota e in alcune zone di pianura. traffico IN tilt - Gravi disagi al...

Arrivano pioggia e neve - allerta anche in pianura : Freddo, pioggia e anche neve anche in pianura al Nord. Il maltempo interessa praticamente tutta l’Italia e lo farà per tutta la settimana....