Leu : Grasso - mia candidatura non è imposizione : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - “La mia candidatura su Palermo non vuole essere una imposizione ma serve a potenziare gli eventuali consensi che posso raccogliere". Lo ha detto il leader di LeU Pietro Grasso, a Palermo per incontrare alcuni candidati alle Politiche del 4 marzo, tra cui Erasmo Palazzo

Pietro Grasso : "La mia candidatura a Palermo è un imperativo categorico. Il no di Bartolo? La scelta del collegio non è possibile" : "La mia candidatura su Palermo non vuole essere una imposizione. Serve a potenziare quelli che sono i consensi eventuali che posso raccogliere. Non deve essere vista assolutamente come una prevaricazione". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, a Palermo per incontrare alcuni dei prossimi candidati alle nazionali, tra cui Erasmo Palazzotto e Antonella Monastra.Grasso sarà capolista nella Sicilia occidentale per il Senato. ...

Corbelli - 'La mia candidatura spostata alla Camera' : 24 gen 18 'Liberi e Uguali punta decisamente a conquistare il collegio camerale di Cosenza e per questo ha chiesto al leader del movimento Diritti Civili Franco Corbelli, di spostare la sua ...

Lazio : Lorenzin - mia candidatura ipotesi piuttosto remota : Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Io credo che il Lazio abbia bisogno di un’azione riformatrice molto importante nei settori clou, tra questi quello della salute. Diciamo che la possibilità che io mi candidi alla regione Lazio è piuttosto remota”. Lo ha affermato Beatrice Lorenzin, ospite du 'Radio anch'

Tommasi : "La mia candidatura resta" : 'La mia candidatura resta. Siamo tutti convinti. Sappiamo com'è il sistema elettorale e sappiamo soprattutto quali sono i candidati e che quindi dobbiamo trovare il modo di fare eleggere alla ...

Lombardia : Fontana - mia candidatura nel segno della continuità : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - "La mia candidatura va nella direzione di proseguire l'ottimo lavoro nei precedenti cinque anni e in continuità con le tante iniziative che sono state fatte, promosse, realizzate e sono in fase di realizzazione". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza

Regionali Lombardia - Fontana (Lega) : “mia candidatura? Fino al 31 dicembre non sapevo nulla” : Fuorionda del candidato del centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia Attilio Fontana in occasione della sua prima uscita elettorale al mercato di Via Maroncelli a Cologno Monzese. Parlando della candidatura si lascia scappare il fatto che questa gli è stata comunicata in extremis: “Fino al 31 dicembre non sapevo nulla. Stavo lavorando per un posto in Parlamento”. Di Niccolò Lupone/alaNEWS L'articolo Regionali Lombardia, ...

Sgarbi : valuto la mia candidatura alla presidenza della Lombardia : Milano, 8 gen. (askanews) Il critico dell'arte Vittorio Sgarbi, fondatore e leader del movimento 'Rinascimento', potrebbe concorrere alla carica di presidente alle elezioni regionali in Lombardia. 'Le ...

Elezioni - Padoan : “Fuori luogo abolire la legge Fornero”. “mia candidatura? Sono disponibile” : “Sono disponibile”. Così Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia, entrando alla Commissione Europea, a Bruxelles, rispondendo alle domande dei giornalisti sul suo futuro politico. E sulla riforma Fornero dice: “Le riforme si posSono sempre migliorare, ma abolirle sarebbe fuori luogo”. L'articolo Elezioni, Padoan: “Fuori luogo abolire la legge Fornero”. “Mia candidatura? Sono disponibile” ...

Figc - Gravina : "mia candidatura a presidente? Disponibile. Tommasi pensa solo a sé" : Prima le parole gelide del presidente della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia : "Su di Tommasi non vedo largo consenso", e ora la posizione altrettanto fredda del presidente della Lega Pro Gabriele ...