Junior Bake Off 3 | il vincitore è Massimo

Vincitore Junior Bake Off Italia 2018/ Massimo conquista il primo posto : battuto Alessandro : La terza edizione di Junior Bake Off si conclude con la vittoria del piccolo Massimo! Solo secondo Alessandro che non convince i giudici con il suo ultimo dolce.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 22:30:00 GMT)

VINCITORE Junior Bake OFF ITALIA 2018/ Favorita Sara? Il pubblico non si schiera! : Questa sera, venerdì 26 gennaio 2018, su Real Time andrà in onda la finale della terza edizione di JUNIOR BAKE Off ITALIA. I finalisti sono Sara, Chiara, Massimo e Alessandro.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 21:10:00 GMT)

Junior Bake Off 3/ Eliminati quinta puntata e diretta : Edoardo ed Elisa lasciano la cucina di Real Time! : Junior Bake Off Italia 3, la quinta puntata: chi sarà eliminato e chi invece riceverà l'ambitissimo grembiule blu? I pasticceri ancora alle prese con la prova tecnica e quella creativa.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 22:12:00 GMT)

