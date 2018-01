: RT @RaiNews: Palazzo Te a #mantova prende il nome dall'isola sulla quale fu edificato: il Tejeto, luogo di delizie e territorio per battute… - fabiozpp : RT @RaiNews: Palazzo Te a #mantova prende il nome dall'isola sulla quale fu edificato: il Tejeto, luogo di delizie e territorio per battute… - salvmarino8 : RT @NicolettaTitoli: Noi a 25 anni guardavamo #Indietrotutta oggi a 25 anni guardano Uomini e Donne, Grande Fratello e L'isola dei Famosi - ricercaloit : Isola dei famosi 2018, ScintillE all'Isola - Cassio39592131 : @ilfoglio_it Se le televisioni di berlusconi e Rai in seguito legate alla casta ci hanno abituato a far passare ava… - sdoc742 : @FabryCagn Il Manny ha perso tutto del mostro che era... Rovinato da testa vuota, soldi, figa e da quel mondo sopra… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 27 gennaio 2018), Cecilia-Eva: la lite. #dei, dalla lite per il cocco all'insulto sul numero di piselli presi: Cecilia contro Ev.a Ecco cos'è successo tra le due bellissime naufraghe dell'dei, Cecilia-Eva: litigio per i cocchi. #dei, dal litigio per il cocco alla discussione sul numero di piselli. Ed ecco Cecilia Capriotti ed Eva Henger litigare. Il cibo divide le due concorrenti. Eva decide che bisogna fare delle porzioni uguali per tutte. Si parte dal cocco: 'Cecilia, tu lo prendi senza nemmeno chiedere, non è la prima volta e quindi ho detto che da ora dividiamo tutto così non discutiamo più'. Cecilia, visibilmente alterata, non ci sta e risponde alla Henger: 'Guarda, non ci ho fatto caso, scusatemi, ho preso un pezzo di cocco in più stamattina'. Eva rimane un po' perplessa, alchè replica stizzica: '...Ma non è successo solamente ...