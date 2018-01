' Io in crisi con Pier Silvio? Più o meno' La confessione della Toffanin

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo/ crisi scongiurata : "I giornali scrivono un sacco di menzogne" (Verissimo) : Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: a Verissimo il cantante mette finalmente fine alle voci di una presunta rottura. La pausa di riflessione ha fatto bene alla coppia.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 19:15:00 GMT)

Silvia Toffanin in crisi con Pier Silvio? La confessione a Verissimo : Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno ancora insieme? Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, Silvia Toffanin si è lasciata andare ad un’importante confessione sul suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi. Stanca dei continui gossip su questa relazione che va avanti da quasi venti anni, la conduttrice ha rivelato che non c’è nessuna […] L'articolo Silvia Toffanin in crisi con Pier Silvio? La confessione a ...

Isola dei Famosi - il maltempo sconvolge i naufraghi : Chiara Nasti ha una crisi di pianto : L'Isola dei Famosi è in preda al maltempo. Sembra, infatti, che da giorni non faccia che piovere in Honduras e il gruppo dei Pejor, i naufraghi finiti sulla spiaggia meno confortevole, non ha un tetto ...

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo crisi superata/ "Tra noi va tutto bene" ma il silenzio della cantante continua : Gigi D'Alessio, ospite di Verissimo, nega rottura con Anna Tatangelo e mette la parola fine alle malelingue attorno alla vita privata che nulla hanno a che fare con il suo percorso musicale(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 21:20:00 GMT)

Justin Bieber e Selena Gomez/ È crisi tra loro? Ma lei si consola con Zayn Malik : Justin Bieber e Selena Gomez sono in crisi? La coppia ha smesso di dare notizie di sé e c'è già chi vocifera che siano già arrivato il momento della nuova rottura.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:21:00 GMT)

Ceo Barclays avverte - mercati ricordano condizioni pre-crisi 2008 : Per Staley, dato l'alto livello di debito nel mondo, specialmente nei paesi emergenti dove il debito denominato in dollari è cresciuto enormemente, molte economie potrebbero essere a rischio nel caso ...

crisi Real Madrid - Zidane ora traballa : ''Io responsabile - mi gioco tutto contro il Psg'' : Madrid - Crisi nera per il Real Madrid: ora Zinedine Zidane è a serio rischio esonero. Un nuovo capitolo dell'annus horribilis delle merengues si è consumato mercoledì sera quando i Blancos sono stati ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone / La coppia sfida la crisi economica e poi sbarca a C'è posta per te : La nuova casa di Belen Rodriguez e Andrea Iannone è pronta: l'annuncio e le prime immagini del nido d'amore della coppia appaiono nel nuovo numero di Chi.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 18:38:00 GMT)

Davos - Merkel contro Trump : "Protezionismo non è la risposta alla crisi" : Davos, 24 gennaio 2018 - "Il protezionismo non è la risposta" alle crisi che vive l'economia mondiale. A dirlo la cancelliera tedesca Angela Merkel al World Economic Forum di Davos. "Chiuderci, isolarci, non ci condurrà verso un futuro sereno", ha continuato la leader, le cui parole ...

FRANCESCA CIPRIANI/ Video - crisi di panico : le difficoltà continuano dopo la puntata! (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI, concorrente dell’Isola dei Famosi 2018, ha avuto un attacco di panico prima di saltare dall'elicottero per raggiungere l'isola. Il web impazzisce per lei.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 16:30:00 GMT)

Australian Open 2018 : Rafael Nadal si ritira contro Marin Cilic! crisi fisica nel quinto set - croato in semifinale : Dopo quasi quattro ore di battaglia il ginocchio di Rafael Nadal fa crac ed il maiorchino è costretto al ritiro durante il quinto set della sfida valida per i quarti di finale degli Australian Open di tennis contro il croato Marin Cilic: sul conto di due set pari, lo spagnolo preferisce non sfidare ulteriormente la sorte non appena l’avversario conquista il break nella partita decisiva. Cilic approfitta dei problemi dell’iberico e ...

Lo Yemen sta vivendo la peggiore crisi umanitaria del mondo : ecco i numeri sconcertanti [DATI] : Guerra, gravi mancanze di cibo e malattie stanno devastando lo Yemen, già uno dei Paesi più poveri del mondo. Le Nazioni Unite hanno definito la situazione “la peggiore crisi umanitaria del mondo” e Nikki Haley, ambasciatore delle Nazioni Unite, recentemente ha dichiarato che “nessuno dovrebbe mai vivere come sta vivendo la gente dello Yemen”. Le Nazioni Unite stimano che oltre 22 milioni di Yemeniti hanno bisogno di assistenza umanitaria. La ...

Il gelato artigianale non conosce crisi : Italia primo produttore europeo : Che sia ai tradizionali nocciola o cioccolato, o ai più moderni spritz o camomilla, il gelato Italiano non conosce crisi. Complice anche il caldo record, nel 2017 consumi sono volati a quasi 3 ...