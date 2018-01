Inter - non solo Pastore : spunta il nome che nessuno si aspettava : L'obiettivo dell'Inter è ormai chiaro a tutti. Il mercato nerazzurro passa attraverso il Fair Play finanziario e al momento la dirigenza, non avendo liquidità sta cercando di portare a Milano giocatori in prestito con diritto di riscatto per la prossima stagione. Un buon modo per spostare di sei mesi il pagamento dei cartellini, ma anche un modo per rispedire al mittente e senza spese eventuali giocatori che con la maglia dell'Inter non hanno ...

ANTONELLA CLERICI / "Molestie? Non so come avrei reagito se mi fosse capitato!" (L'Intervista) : ANTONELLA CLERICI, ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo, loda il compagno Vittorio Garrone che non ha intenzione di sposare al momento. Sì, però, alla convivenza(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 21:35:00 GMT)

Ginnastica - caso abusi sessuali. Federazione Internazionale : “Non tolleriamo violenze. Sono donne coraggiose : uniti come una famiglia” : Morinari Watanabe, Presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica, ha redatto un comunicato in merito al caso abusi e violenze sessuali esploso negli USA e che ha portato alla condanna del dottor Larry Nassar a una pena tra i 40 e i 175 anni di reclusione. Queste le parole del numero 1 della Polvere di Magnesio: “Sono stato profondamente sotto shock e rattristato dalle testimonianze che molte atlete hanno condiviso durante ...

ANTONELLA CLERICI/ "Non dormivo la notte per colpa di Maria De Filippi!" (L'Intervista) : ANTONELLA CLERICI, ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo, loda il compagno Vittorio Garrone che non ha intenzione di sposare al momento. Sì, però, alla convivenza(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:31:00 GMT)

Trump : 'America first non vuol dire America da sola - commercio Internazionale sia equo' : Trump ha parlato del suo paese sottolineando i passi avanti che l'economia Usa ha fatto durante la sua amministrazione e aggiungendo che la prosperità Americana aumenterà i posti di lavoro in tutto ...

Arriva l'Inter : Sconcerti non dà speranze alla Spal : Mario Sconcerti, dalle colonne del Corriere della Sera, non dà speranze alla Spal nella gara contro l'Inter. "La Spal è un avversario vivo soprattutto in casa - scrive il giornalista -. Viene da un ...

Inter - dov'è Gagliardini? Adesso fa la diga e non convince : Un film già visto e una domanda che sorge spontanea: che fine ha fatto il vero Gagliardini? Come all'andata, la gara contro la Roma ha segnato il momento più difficile del 23enne centrocampista di ...

Treviso - il 'giudice sceriffo' Mascolo vuole candidarsi. In un'Intervista disse : 'Lo Stato non può proteggerci - giro armato' : Il magistrato 'sceriffo' vuole candidarsi alle prossime elezioni politiche. Angelo Raffaele Mascolo, giudice in servizio al Tribunale di Treviso, intende presentarsi con la lista di centrodestra 'Noi ...

CAROLINA CRESCENTINI/ Video : "Non sono Internet dipendente - posso essere sconnessa per giorni" : Video, CAROLINA CRESCENTINI racconta quale sia il suo punto di vista su un fenomeno globale come quello della dipendenza da internet, estesosi in tutto il mondo. (Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 17:47:00 GMT)

Oprah Winfrey dice che non le Interessa candidarsi a presidente degli Stati Uniti : Ha detto che non ha «il DNA giusto», smentendo le voci circolate nelle ultime due settimane The post Oprah Winfrey dice che non le interessa candidarsi a presidente degli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Usa - Oprah Winfrey : 'Non mi Interessa correre per la presidenza' : Niente carriera politica per Oprah Winfrey. Dopo il discorso "presidenziale" fatto ai Golden Globe molti avevano ipotizzato per la stella della tv Usa un futuro da candidata alla Casa Bianca per le elezioni del 2020, ...

"La presidenza non mi Interessa - non ho il dna per farlo". Oprah dice no alla Casa Bianca : "Non è una cosa che mi interessa. Non ho il Dna per farlo". Così Oprah Winfrey in un'intervista al magazine InStyle risponde a una domanda sulla sua possibile discesa in campo nel 2020 per la Casa Bianca. I rumors su una possibile candidatura di Winfrey si erano sollevati dopo il discorso 'presidenziale' della star del piccolo schermo ai Golden Globe.Oprah 2020? @Oprah on running for president and the way forward for women. ...

Antonella Clerici a L’Intervista : «Elisa Isoardi mi ha fatto soffrire ma non per colpa sua. Con Mara Venier delle litigate storiche - tremavano i muri» : Antonella Clerici e Maurizio Costanzo Antonella Clerici nella tana di Mediaset. Questa sera la boccoluta conduttrice sarà ospite di Canale 5 per raccontarsi a L’Intervista di Maurizio Costanzo. Molti gli argomenti toccati, nell’appuntamento già registrato, si va dalla vita privata a quella professionale. In particolare, Antonella ha parlato del rapporto con le colleghe. Incalzata da Costanzo su chi, tra le donne comparse sul led, le ...

Antonella Clerici a L’Intervista : «Mi ha fatto soffrire Elisa Isoardi ma non per colpa sua. Con Mara Venier delle litigate storiche - tremavano i muri» : Antonella Clerici e Maurizio Costanzo Antonella Clerici nella tana di Mediaset. Questa sera la boccoluta conduttrice sarà ospite di Canale 5 per raccontarsi a L’Intervista di Maurizio Costanzo. Molti gli argomenti toccati, nell’appuntamento già registrato, si va dalla vita privata a quella professionale. In particolare, Antonella ha parlato del rapporto con le colleghe. Incalzata da Costanzo su chi, tra le donne comparse sul led, le ...