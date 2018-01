Inter-Icardi | si studia il rinnovo a cifre choc

Inter - Icardi fino al 2022 : 7 milioni l’anno e clausola ultra milionaria : Inter, Icardi fino al 2022: 7 milioni l’anno e clausola ultra milionaria Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Icardi fino AL 2022 – Mauro Icardi è alla ricerca delk centesimo gol in Serie A. Niente male per un attaccante di nemmeno 25 anni. L’Inter vuole preservare il suo patrimonio a lungo e per questo è pronta ad offrire un nuovo ...

Inter - Rafinha si presenta/ L'ex Barcellona : Spalletti mi prova al centro e quel ricordo blaugrana di Icardi : Inter, Rafinha si presenta: L'ex Barcellona svela che Luciano Spalletti lo sta provando al centro e inoltre rivela anche alcuni ricordi vissuti con Mauro Icardi nella cantera blaugrana.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Inter - la presentazione di Rafinha : “Sto bene - voglio giocare. Ritrovo Icardi dieci anni dopo” : Inter, la presentazione di Rafinha: “Sto bene, voglio giocare. Ritrovo Icardi dieci anni dopo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, LA presentazione DI Rafinha – E’ stato il giorno della presentazione di Rafinha con l’Inter. Il brasiliano ex Barca ha risposto alle domande dei tifosi via Facebook e poi mediate ...

Inter - Rafinha : 'Spalletti mi ha sorpreso. Che feeling con Icardi!' : MILANO - 'Mi sento bene, ho voglia di giocare. In quel momento difficile, ho avuto la vicinanza della famiglia e degli amici. Bisognava dare il massimo il massimo ed essere forti; può capitare a tutti ...

Inter - Rafinha : "Ho studiato con Icardi. Infortunio passato - ho voglia di derby" : "Avevo tanta voglia di venire qui, per fortuna è andato tutto per il meglio". Esordisce così Rafinha Alcantara, neo acquisto dell'Inter. "Icardi è il primo con cui ho parlato. Abbiamo studiato e ...

LIVE Pagelle Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : 0-0. Grande sfida tra Icardi e Dzeko per un posto in Champions League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Inter-Roma, big match della 21a giornata di Serie A. A San Siro ci si gioca un posto in Champions League. Infatti i nerazzurri sono quarti in classifica con tre punti in più dei giallorossi, che hanno però una partita in meno. Entrambe le squadre dovranno quindi dare il tutto per tutto per cercare di conquistare una vittoria che potrebbe cambiare l’esito della stagione. ...

LIVE Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : scontro diretto per la Champions League a San Siro. Icardi-Dzeko - sfida tra bomber! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Roma, posticipo serale delle domenica del campionato di Serie A, valido per il 21° turno. Una sfida di grande impatto emotivo quella di San Siro tra due delle migliori compagini del torneo nazionale: i nerazzurri terzi i graduatoria con 42 punti e i giallorossi quinti a quota 39, ma con una partita in meno (mercoledì 24 il recupero della terza giornata in casa della Sampdoria, alle ore 20.45). ...

RAFINHA ALL'Inter / Calciomercato news : ecco cosa c'entra Mauro Icardi nell'affare col Barcellona : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato news: visite mediche per il centrocampista brasiliano ex Barcellona, domani in tribuna a San Siro per vedere Inter Roma(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 21:27:00 GMT)

Inter - si riparte dall'attacco. Riaccendere Icardi - con Perisic o nuove soluzioni : La sosta, per l'Inter , è stata provvidenziale. Anzi, sarebbe dovuta arrivare qualche settimana prima. I nerazzurri hanno chiuso il 2017 e iniziato il 2018 in affanno, in "balia" della peggiore crisi ...

Inter - Icardi a un passo dal club dei 100 gol più giovani in Serie A : Il capitano di una squadra deve essere il trascinatore del gruppo. Mauro Icardi possiede questa caratteristica, un valore che fa dell'argentino il leader dell'Inter dentro e fuori dal campo. Eppure ...

Calciomercato - Inter : Icardi e Rafinha - il like su Instagram e quella storia al Barcellona : L'indizio social Meno di dieci anni dopo, il mondo non si è ribaltato, ma quasi. Mauro Icardi è il campione di punta dell'Inter, vicino ai 100 gol in nerazzurro, mentre Rafinha deve riscattarsi dopo ...

Mauro Icardi - tutti gli indizi che fanno tremare gli Interisti : lo strappo : Quanti indizi servano per fare una prova, nel calcio non si può mai dire. Capire a che punto di una storia lunga 5 anni, l' Inter abbia iniziato a meditare sulla cessione di Mauro Icardi, sarebbe ...