Inter | Brozovic è la chiave per il ' colpaccio' ; importante rinnovo in difesa

Calciomercato Inter/ News - Stanic sicuro : prima o poi Brozovic se ne andrà (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l’ex calciatore della nazionale croata, Mario Stanic, ha parlato del futuro di Marcelo Brozovic(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:12:00 GMT)

L'Inter continua a lavorare allo scambio Correa-Brozovic : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , L'Inter sta continuando a lavorare allo scambio fra Joaquin Correa e Marcelo Brozovic . Le parti torneranno a parlare dell'operazione già nella giornata di oggi, ma nei contatti con l'agente ...

Calciomercato Inter/ News - Correa possibile grazie a Brozovic? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: piace l'argentino Correa del Siviglia, più vicino se Brozovic andrà a giocare in Spagna.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 15:23:00 GMT)

Inter - tre club su Brozovic : Siviglia, Valencia e Liverpool. Sono questi secondo il Corriere dello Sport i tre i club Interessati al cartellino di Marcelo Brozovic , centrocampista in uscita dall'Inter

Inter - offerto Brozovic per un nuovo scambio : Secondo Sky Sport , l' Inter sta pensando di inserire Marcelo Brozovic in uno scambio col Siviglia per avere Joaquin Correa . L'ex Sampdoria è un'idea che intriga la dirigenza nerazzurra, discorso aperto.

Il Milan punta Belotti - Montella su Jankto e Brozovic : l'Inter chiede Correa : Il Diavolo torna a sognare il Gallo. Secondo il Corriere dello Sport , in vista del prossimo mercato estivo, il Milan prepara l'assalto all'attaccante del Torino, Belotti . Montella - Intanto Montella cerca un centrocampista in Italia per il suo Siviglia: nel ...

Calciomercato Inter/ News - ok di Montella per lo scambio Correa-Brozovic (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: Marcelo Brozovic potrebbe finire al Siviglia con Vincenzo Montella che avrebbe dato il benestare allo scambio con Correa.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 03:48:00 GMT)

Joao Mario e Brozovic al capolinea : l'Inter farà di tutto per venderli : Joao Mario invece non si è acceso praticamente mai, lasciando immotivato lo sforzo economico da 45 milioni che tuttora grava sull'economia nerazzurra. AL capolinea - L'idea dell'Inter, ormai alla ...

Inter - non arrivano offerte per Joao Mario e Brozovic : Una cessione onerosa l'Inter a muoversi in questa finestra di mercato, ma gli unici che sono in lista partenze sono Joao Mario e Marcelo Brozovic . Al momento, come riporta La Gazzetta dello Sport , non ci sono offerte soddisfacenti.

Inter - Brozovic apre un bar in Croazia : si chiama 'Epic Brozo' : ROMA - Epic Brozo diventa un bar. Il centrocampista croato dell'Inter ha aperto un bar nella sua citta, Velika Gorica . Sull'insegna si legge 'Epic Brozo Caffè bar', con un emoticon che simula l'...

Inter : sale Ramires - idea Cristante. Cancelo resta e Deulofeu spinge mentre J. Mario se ne va. Brozovic in forse : Per finanziare il mercato in entrata servono uscite per permettere l'autofinanziamento voluto da Suning

Inter - Borja Valero in dubbio per la Lazio : può giocare Brozovic : dubbio di formazione per Luciano Spalletti in vista della sfida delle 18 della sua Inter contro la Lazio. Come scrive il Corriere dello Sport , Borja Valero è alle prese con un attacco febbrile e proverà solo nella rifinitura: se non dovesse essere in condizione, al suo posto giocherà Marcelo Brozovic .

Inter - Joao Mario e Brozovic : prego - quella è la porta : Inoltre circolano voci (per dovere di cronaca, più da parte di Joao Mario che di Brozovic) circa la loro insoddisfazione e la volontà di volare verso altri lidi. prego, quella è la porta.

Sassuolo-Inter - probabili formazioni e ultimissime : Brozovic trequartista - ballottaggio Falcinelli-Matri : Sassuolo-Inter, probabili formazioni e ultimissime: Brozovic trequartista, ballottaggio Falcinelli-Matri Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sassuolo-Inter, probabili formazioni E ultimissime – Si preannuncia una sfida interessante al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia tra Sassuolo e Inter. Dopo l’inaspettata sconfitta casalinga contro ...