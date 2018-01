Influenza 2018 da record | tutta colpa del virus B Yamagata

Influenza 2018 - migliaia di bambini malati. Come prevenirla : Roma, 21 gennaio 2018 - L' Influenza del 2018 , con 4 milioni di italiani colpiti , si conferma la peggiore epidemia Influenzale degli ultimi 14 anni. A farne le spese sono soprattutto i bambini . I ...

Influenza 2018 - migliaia di bambini malati. I consigli per prevenirla : Roma, 21 gennaio 2018 - L' Influenza del 2018 , con 4 milioni di italiani colpiti , si conferma la peggiore epidemia Influenzale degli ultimi 14 anni. A farne le spese sono soprattutto i bambini . I ...

Influenza - i pediatri : “Dal 2018 vaccinare tutti bambini” : “L’Influenza non deve essere sottovalutata e per questo tutta la societa’ scientifica sta spingendo affinche’ dal prossimo anno tutti i bambini siano vaccinati, cosi’ come avviene gia’ in altri Paesi europei”. Lo ha detto all’Agi il professor Alberto Villani, presidente della Societa’ Italiana pediatria, parlando del picco Influenzale che quest’anno ha colpito migliaia di bambini. ...

Influenza 2018 - è emergenza sangue : “Vaccinare i donatori” : “Anche quest’anno l’Influenza ha messo in difficoltà gli approvvigionamenti di sangue in diverse regioni, con punte di oltre 1300 sacche mancanti che hanno portato ad esempio a rinviare gli interventi non urgenti in molti ospedali.” Lo affermano i dati diffusi dal Centro Nazionale sangue-Istituto superiore di Sanita’, che al CIVIS, il Coordinamento delle Associazioni nazionali dei donatori di sangue, lancia la ...

Influenza 2018 : “E’ una delle peggiori degli ultimi anni - 832mila gli italiani colpiti dal virus” : Prosegue l’Influenza stagionale che negli ultimi 15 giorni ha raggiunto il picco. Nell’ultima settimana di rilevazione (8 al 14 gennaio 2018) sono stati 832mila gli italiani a letto colpiti dal virus. Il numero di nuovi casi è stabile rispetto ai 7 giorni precedenti. In totale, dall’inizio della sorveglianza, i cittadini interessati dalla malattia sono circa 3.883.000. I dati emergono dall’ultimo rapporto Influnet elaborato dal Dipartimento ...

Influenza 2018 - vero o falso? Sette risposte utili : Roma, 18 gennaio 2018 - Ci siamo, il picco dell'Influenza per il 2018 è previsto proprio in questi giorni. Gli ultimi dati parlano di quasi 4 milioni di italiani, con 832 mila casi solo nell'ultima ...

Influenza 2018 - 1.8 milioni a letto a Gennaio : i rimedi della nonna : Sono 1,634 milioni di italiani messi a letto dall’Influenza nelle prime due settimane di Gennaio che sembra rappresentino il picco epidemico stagionale E’ quanto rende noto la Coldiretti sulla base dell’ultimo rapporto epidemiologico aggiornato InfluNet del 18 Gennaio nell’annunciare che per combattere raffreddore, mal di gola, tosse e febbre tornano i tradizionali rimedi naturali della nonna con appuntamenti speciali nei mercati degli ...

Influenza 2018 - Ricciardi(Iss) : “Dati eclatanti - superiori alle attese” : “Non c’e’ dubbio che la diffusione dell’Influenza quest’anno sia superiore a quanto atteso e che l’ondata epidemica in corso sia la peggiore degli ultimi 14 anni. I dati sono eclatanti, parlano di quasi quattro milioni di contagi a meta’ gennaio, quindi in un momento in cui il virus ancora sta circolando molto. Cio’ significa che a fine stagione ci saranno piu’ allettati di quanto ...

Influenza 2018 - la più diffusa dal 2004 : “Ecco perché è così aggressiva” : Il fatto che l’Influenza quest’anno sia stata cosi’ aggressiva, colpendo già quasi 4 milioni di italiani e battendo ogni record degli ultimi 15 anni a parte le stagioni 2004 e 2009 (che pero’ era quella dell’Influenza A), è principalmente colpa di un nuovo ceppo virale, lo Yamagata, che ha sorpreso gli esperti rivelandosi piu’ virulento del previsto. Lo spiega all’Agi Fabrizio Pregliasco, virologo ...

Influenza 2018 - picco quasi raggiunto. A letto 4 milioni di italiani : Roma, 18 gennaio 2018 - Influenza 2018 , il 'picco' della malattia - considerata la più virulenta dal 2004 - sta per essere raggiunto. Dal 8 al 14 gennaio il numero degli italiani colpiti è stato pari ...

Influenza 2018 : quasi 4 milioni già colpiti in Italia : Dal 8 al 14 gennaio 2018 il numero degli Italiani colpiti dall’Influenza e’ stato pari a circa 832.000 e gli Italiani messi a letto dal virus sono quasi 4 milioni, piu’ precisamente 3.883 mila. E’ quanto emerge dal nuovo rapporto epidemiologico Influnet a cura dell’Istituto superiore di sanita’ e relativo alla seconda settimana del 2018. Piu’ colpiti i bambini. Il numero di casi stimati dal 8 al 14 ...

Influenza 2018 - calano le donazioni di sangue : emergenza in 6 regioni : Il picco dell’Influenza stagionale, con oltre tre milioni di italiani messi ko da febbre e dolori articolari, ha ripercussioni anche sulle donazioni di sangue, che nell’ultimo mese sono notevolmente calate. Il Centro Nazionale sangue ha diffuso sabato scorso una nota alle associazioni dei donatori segnalando carenze in sei regioni: “Gentili Presidenti – si legge nel documento – si segnala la diffusa carenza di ...

Influenza 2018 - Napoli : picco di accessi - contromisure in direttiva : Personale richiamato in servizio e rafforzamento delle misure contro il contagio del virus Influenzale. La Asl Napoli 1 centro corre ai ripari contro il picco dell’Influenza stagionale che sta determinando un “iper afflusso” ai pronto soccorso, emanando una direttiva su iniziativa di Giuseppe Russo, direttore del Dipartimento ospedaliero, insieme con il direttore generale della Azienda sanitaria, Mario Forlenza. Ogni presidio ...