: RT @ConfCoopera: @cesareboccifs e la sua esperienza in #India 1 milione e 700 mila bambini a cui è negata l’infanzia. Come possiamo fermare… - cesareboccifs : RT @ConfCoopera: @cesareboccifs e la sua esperienza in #India 1 milione e 700 mila bambini a cui è negata l’infanzia. Come possiamo fermare… - ConfCoopera : @cesareboccifs e la sua esperienza in #India 1 milione e 700 mila bambini a cui è negata l’infanzia. Come possiamo… - LauraRiboldi1 : RT @Cild2014: Si sta parlando molto della possibile depenalizzazione dell’omosessualità in India. Ma quali sono ad oggi gli stati in cui es… - clarissa_gmai : RT @Cild2014: Si sta parlando molto della possibile depenalizzazione dell’omosessualità in India. Ma quali sono ad oggi gli stati in cui es… - notizieoggi_com : India, delitto d’onore: sei condanne a morte- -

Tredicihanno perso la vita in unin cui un minibus è caduto in un fiume in, nello stato di Maharashtra. La polizia ha identificato le vittime. Ci sono diversi feriti. La località si trova a 375 km da Mumbai e il fiume in questione è il Panchganga.(Di sabato 27 gennaio 2018)