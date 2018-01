Incidente treno | De Corato | interrogazione in Regione su Rfi

Trenord - La mamma muore nell'Incidente ferroviario - Lucrezia Marinoni è salva grazie ai libri : Lucrezia Marinoni questo 25 gennaio si trovava in compagnia della madre sul treno diretto a Milano. All'altezza della stazione di Pioltello il treno deraglia e nell'incidente perdono la vita tre donne, tra cui anche Pierangela Tadini, mamma di Lucrezia. La figlia, 18 anni, era al suo fianco al momento dello schianto, ma si è salvata grazie a una fatalità.Si legge sul Corriere della Sera:Stava andando al liceo linguistico Verri, la ...

Incidente TreNord non è una sorpresa : la sua storia fatta di sprechi e maneggi politici : Incidente TreNord, cosa è successo? Prima di arrivarci, snoccioliamo qualche dato sulla efficientissima Lombardia. La Regione Lombardia viene da decenni chiamata “la locomotiva d’Italia”, in quanto è la regione considerata più ricca a livello di Pil pro-capite e per efficienza dei servizi. La Lega Nord ci tiene sempre a ricordarlo, specie in campagna elettorale. E lo ha fatto con forza in occasione del referendum dello scorso ottobre per ...

MILANO - DERAGLIATO TRENO A PIOLTELLO/ Trenord - Incidente : ripartita la circolazione : MILANO, TRENO DERAGLIATO a PIOLTELLO: all'indomani dall'incidente ferroviario, lenta ripresa della circolazione. Tre inchieste aperte, si indaga per disastro colposo, le ipotesi.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 21:34:00 GMT)

Incidente treno : vicequestore Napoli - a lavoro con droni e scansione 3D binari : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - Attrezzature all'avanguardia e droni, ci sono i migliori strumenti della Polizia di Stato in campo per cercare di chiarire quanto è accaduto ieri mattina, lungo la tratta regionale in cui si è verificato il deragliamento di un treno trenord che ha provocato - un chilome

Incidente treno : Lebruto (Rfi) - binario non doveva essere sostituito : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Sono cinque o sei anni che era stato rinnovato quel binario: normalmente la rotaia si cambia ogni 20-25 anni". Lo afferma Umberto Lebruto direttore della produzione di Rfi, intervistato su Radio 24, all'indomani del deragliamento del treno regionale dovuto, probabilmen

Incidente Pioltello - scintille dal treno prima del deragliamento. Telecamere della stazione riprendono il passaggio : Le Telecamere di sicurezza della stazione ferroviaria di Pioltello registrano il passaggio del treno che poco dopo deraglierà lungo la tratta Cremona-Milano. A causare l’Incidente e la morte di tre donne oltre al ferimento di cento passeggeri – 350 le persone a bordo la mattina del 25 gennaio 2018 – la rottura di un binario (leggi l’articolo) L'articolo Incidente Pioltello, scintille dal treno prima del deragliamento. ...

Mattarella : fare luce su Incidente treno : 18.11 "Profondamente colpito". Così si è detto il presidente della Repubblica, Mattarella, per l'incidente ferroviario a Pioltello,nell'hinterland milanese, che ha causato 3 morti e numerosi feriti. "Occorre rapidamente fare piena luce sulle cause e su eventuali responsabilità. E' altrettanto urgente verificare ovunque lo stato di manutenzione della nostra rete ferroviaria per rispettare il dovere di assicurare, con scrupolo e rigore, la ...

Incidente treno : Trenord potenzia info e assistenza a clienti (2) : (AdnKronos) - I treni della linea Brescia-Treviglio-Milano continueranno ad effettuare fermata straordinaria a Segrate, Vignate, Melzo, Pozzolo, Trecella e Cassano d'Adda. I possessori di titolo di viaggio trenord sono autorizzati a utilizzare i mezzi di metropolitana e superficie ATM. La fermata co

Incidente treno : Trenord potenzia info e assistenza a clienti : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - Fino alla riapertura completa della linea tra Milano e Treviglio - interessata ieri dal deragliamento che ha causato a Pioltello tre vittime e un centinaio di feriti - da parte del gestore dell’infrastruttura Rfi, oggi e nel fine settimana trenord ha varato alcuni provv

MILANO - TRENO DERAGLIATO A PIOLTELLO/ Trenord - Incidente : nuovo sopralluogo dei pm : MILANO, TRENO DERAGLIATO a PIOLTELLO: all'indomani dall'incidente ferroviario, lenta ripresa della circolazione. Tre inchieste aperte, si indaga per disastro colposo, le ipotesi.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:38:00 GMT)

Treno della morte - forse l'Incidente poteva essere evitato : la nuova rotaia era pronta : RFI: "Una rete che ci invidiano nel mondo" In attesa delle perizie che inevitabilmente ci saranno, Stefano Biserni di Rete ferroviaria italiana (RFI), che gestisce l'infrastruttura ferroviaria di ...

Treno deragliato a Pioltello/ Incidente Trenord : si indaga per disastro colposo - ripresa la circolazione : Treno deragliato a Pioltello: all'indomani dall'Incidente ferroviario, lenta ripresa della circolazione. Tre inchieste aperte, si indaga per disastro colposo.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:20:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : treno deraglia - grave Incidente ferroviario a Pioltello (26 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: grave incidente ferroviario alle porte di Milano. Leggi razziali sono state una ''macchia indelebile''. Scontro Salvini-Berlusconi (26 gennaio 2018).(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 00:34:00 GMT)

