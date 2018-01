Inchiesta sui Cesaro | nessuno cita la Pascale ma i Ros la tirano in ballo

Inchiesta sui fatti di Piazza San Carlo - avviso di garanzia al portavoce della sindaca Appendino : L'ambito, secondo le prime informazioni, è quello di un'Inchiesta collegata ai fatti di Piazza San Carlo e, in particolare, all'organizzazione di una proiezione su maxi schermo della finalissima di Champions League, il 3 giugno, al Parco Dora.

Umbria - rissa sfiorata al Centro per l'Impiego : video sui social - la Regione apre l'Inchiesta : L'attacco della Lega Nord - ' Mancanza di organizzazione, disinteresse della politica locale ed esasperazione dei cittadini, il tutto condito da una crisi economica che ancora attanaglia la città: ...

EMANUELE SCIERI/ Le conclusioni dell'Inchiesta : "Non fu suicidio" (Chi l'ha visto?) : EMANUELE SCIERI, il caso a Chi l'ha visto: nella puntata del 18 gennaio le conclusioni dell'inchiesta sulla morte del parà a Pisa: "Non fu sucidio"(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 22:02:00 GMT)

Yemen - l'Inchiesta del New York Times : "Bombe italiane vendute all'Arabia Saudita e usate sui civili" : Il reportage mostra le presunte prove fotografiche dell'uso di queste armi contro i civili e ricostruisce il loro tragitto dagli stabilimenti sardi fino in Yemen. Un senatore M5s: "Ho fornito materiale ai giornalisti"

L'Inchiesta I selfie mortali - la nuova moda pericolosa che corre sui social. Ecco i primi casi in Italia : Tra i fenomeni esplosi quest'anno e di cui faremmo davvero a meno nel 2018, c'è quello dei selfie estremi. Decine di vittime e feriti in tutto il mondo - giovanissimi - pur di immortalarsi in foto ...

Tiziana Cantone - archiviata Inchiesta su istigazione al suicidio : Il gip del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Caserta) ha archiviato l'inchiesta per istigazione al suicidio legata alla vicenda di Tiziana Cantone , la 31enne che il 13 settembre 2016 si è tolta la ...

