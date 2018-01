Il Pd è uscito a pezzi dalla direzione sulle liste : Per Matteo Renzi è "un'esperienza devastante sotto il profilo umano": la stesura delle liste risponde a equilibri delicati, tanto più fragili con una legge come il Rosatellum? fortemente proporzionale. Il segretario alla fine di una giornata fatta di estenuanti confronti e caselle riempite a matita appare davanti ai componenti della direzione che, come cardinali in conclave, sono chiusi al Nazareno da ...