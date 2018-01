Il PD coinvolto nell' indagine che ha portato agli arresti del Clan Spada

Alessandro Bertolucci coinvolto nell’incidente a Praga : i dettagli : Alessandro Bertolucci si è salvato nell’incidente a Praga: il racconto dell’attore L’attore lucchese Alessandro Bertolucci è rimasto coinvolto nell’incendio scoppiato ieri sera nell’albergo Eurostars David a Praga. L’attore ha confermato di trovarsi nell’hotel al momento dello spiacevole incidente, si trovava a Praga per girare uno spot con una troupe internazionale. Bertolucci all’emittente web Noi Tv ...

Incidente alla Lamina di Milano : morto il quarto operaio coinvolto nella fuga di azoto : Non c’è stato nulla da fare per Giancarlo Barbieri, il quarto operaio rimasto coinvolto nel terribile Incidente che si è verificato martedì pomeriggio alla Lamina di via Rho, nel quartiere Greco, a Milano. ...

Costringeva ad acquistare spinelli : preso 15enne coinvolto in omicidio - : I carabinieri della compagnia di Monopoli hanno arrestato, per poi portarlo in una comunità, su disposizione del Tribunale dei minorenni di Bari, un 15enne del posto per i reati di detenzione e ...

Anticipazioni Il Segreto : FE intuisce che MAURICIO è coinvolto nella morte di ANA : La morte della piccola Ana (Sandra Gonzalez Garzon), la figlia della nuova protagonista Julieta Uriarte (Claudia Galan), creerà una serie di dinamiche nei prossimi mesi a Il Segreto: come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, tutto avrà inizio quando Francisca Montenegro (Maria Bouzas) apprenderà che alcuni abusivi hanno occupato le sue case adiacenti ai territori dove sorgeva La Quinta; la dark lady, informata dal suo nuovo ...

Bernard Law - morto a 86 anni il cardinale americano che coprì i casi di pedofililia. Fu coinvolto nell’inchiesta Spotlight : Il suo nome era noto alle cronache, ma è diventato arcinoto con il cinema. Perché il cardinale americano Bernard Law, morto oggi a 86 anni, è colui che fu coinvolto nell’inchiesta Spotlight sui casi di pedofilia nella diocesi di Boston, di cui era arcivescovo e da cui fu costretto a dimettersi nel 2002 per le mancate denunce. Subito dopo venne trasferito a Roma – tra molte polemiche – diventando nel 2004 e fino al 2011 arciprete ...

Morto cardinale Law - coinvolto nell'inchiesta sulla pedofilia nella diocesi di Boston : Nelle prime ore di questa mattina è Morto il cardinale americano Bernard Law, dopo una lunga malattia. Law, che aveva 86 anni, fu coinvolto nell'inchiesta Spotlight sui casi di pedofilia nella diocesi ...

Movida violenta a Napoli - fermato minorenne coinvolto nella sparatoria ai Baretti : Un'ordinanza di custodia in un istituto penale minorile è stata emessa dal Gip del Tribunale penale minorile a carico di un minorenne, F.G., coinvolto nei fatti dello scorso 19 novembre quando nel ...

Chi è John Lasseter - il "papà" della Pixar coinvolto nello scandalo molestie sessuali : Oggi Lasseter viene considerata una delle menti creative più illuminate al mondo, discepolo putativo di Walt Disney , artista del cinema per bambini capace di concepire capolavori come Big Hero , In & Out , ma anche la saga di Cars , Monster & Co. e, ovviamente, gli episodi ...

Tu sì que vales 4 (video) : Gerry Scotti commosso per il suo ritratto e coinvolto nello scherzo dei petardi - Mago Casanova suona mascherato : Tra i momenti clou dell'ottava puntata di Tu sì que vales 4 (voto: 6,5) su Canale 5 lo scherzo a Gerry Scotti. Maria De Filippi ruba un petardo, lo affida a Teo Mammucari che lo accende e lo lancia verso Gerry. Risultato? Non si accende e Gerry, indifferente, lo schiaccia col piede. Passa per il 92% del pubblico.prosegui la letturaTu sì que vales 4 (video): Gerry Scotti commosso per il suo ritratto e coinvolto nello scherzo dei petardi, ...

Canosa Sannita - morto in ospedale l'anziano coinvolto nell'incidente di Arielli : l'anziano, mentre era alla guida della sua Ape, nel territorio comunale di Arielli, si era scontrato con una vettura condotta da una donna. A causa del violento urto, il 79enne aveva infranto il ...