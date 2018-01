Il partito di Renzi crolla nei sondaggi | Pd al 18%

Matteo Renzi e il rebus delle liste Pd : "Spazio a 40enni di alto profilo per ricostruire il partito" : Dopo nottate di lavoro sulle liste e una Direzione fissata per il primo pomeriggio, dal Nazareno trapela la strategia che Matteo Renzi sta cercando di 'forzare' con i big del partito. "Far spazio ai giovani 40enni professionisti di alto profilo, perché comunque, dopo le elezioni, bisognerà ricostruire il Pd", è il mantra del segretario alle prese con il corpaccione del partito che in molti casi non schioda dalle proprie ...

Renzi accetta investitura Pd come capo del partito : Roma, 21 gen. (askanews) - come indicato nel programma elettorale del Pd, Matteo Renzi ha accettato l'investitura a capo del partito. Lo ha annunciato lo stesso segretario del Pd su Twitter. "Firmata ...

Renzi : "Primo partito siamo noi o i 5 Stelle" : Non faremo un libro dei sogni, ma non rinunceremo mai all'idea politica del sogno". LEGA - "Caro il mio leghista padano - prosegue - non c'è la razza bianca né la razza padana ma solo la razza umana" ...

Il collegio fa paura. Renzi in pressing sui ministri : non scelgano solo il proporzionale. Niente Parlamento a chi non ha versato "le tasse" al partito : "La certezza del posto ce l'ha solo chi prende voti sul collegio. Seggi sicuri non ce ne sono...". Matteo Renzi dice in direzione nazionale che la forza del Pd per le elezioni di marzo deve essere far leva sulla "realtà" rispetto alle "bufale" di Lega e M5s. E allora, con molta realpolitik, il segretario del Pd ammette che si va al voto senza certezze. Del resto, non è la prima volta. Alle scorse amministrative, dice, "abbiamo ...

Un partito Renzi-Macron-RiveraNasce l'asse Roma-Parigi-Madrid Il piano per "far fuori" la Merkel : En Marche in Francia, Ciudadanos in Spagna e il Pd in Italia sono tentati di presentarsi insieme alle elezioni del 2019. Nasce l'asse Renzi-Macron-Rivera per "far fuori" la Merkel. La sinistra insorge Segui su affaritaliani.it

Renzi e Calenda firmano la pace di Milano per fare del Pd il primo partito : Politica che però va difesa a tutti i costi dai populismi: "Abbiamo avversari temibili perché giocano sulla paura, che è un sentimento più facile. Bisogna invece credere nella politica. Solo con le ...

Renzi : il partito di D'Alema non mi ama - ma positivo se c'è l'intesa : Le parole del segretario dem nel giorno delle assemblee locali di LeU in Lombardia e Lazio che decideranno se correre da soli o appoggiare Gori o Zingaretti

Renzi : il partito di 'D'alema non mi ama - ma positivo se c'è l'intesa : Le parole del segretario dem nel giorno delle assemblee locali di LeU in Lombardia e Lazio che decideranno se correre da soli o appoggiare Gori o Zingaretti

Renzi : il partito di D'Alema non mi ama ma positivo se c'è intesa : D'Alema avrebbe detto che la sua missione in politica è "far fuori" Renzi? "Non so se D'Alema l'abbia detto. Certo in Italia non c'è uno che si potrebbe definire stupito se questa frase fosse vera. ...

È nato il partito della Lorenzin. È l’unico risultato del Fertility Day : www.spinoza.it L'articolo È nato il partito della Lorenzin. È l’unico risultato del Fertility Day proviene da Il Fatto Quotidiano.

Renzi : testa a testa con M5s per essere primo partito : Roma, 3 gen. (askanews) La legge elettorale 'per due terzi premia i singoli partiti. E qui vogliamo essere il primo partito. Sarà un testa a testa con i Cinque Stelle, secondo i sondaggi'. Lo scrive ...

Pd - la lettera dei dem all'estero a Matteo Renzi : 'Lasciamo il partito' : ' Questo Pd non è più casa nostra '. Addio. Comincia così la lettera di Natale pubblicata in esclusiva su Huffingtonpost.it per il segretario Matteo Renzi firmata dai dirigenti locali dei circoli Dem ...

Pd - Richetti contro Renzi : “Manca l’etica della parola data”. E sul partito : “Sfilacciati - abbiamo problema enorme” : “Non puoi andare ad Arezzo a dire ‘siccome volevamo abolire il Senato e ci mettiamo la faccia su Banca Etruria, mi candido al Senato ad Arezzo’. Poi arrivi a Milano e ‘siccome sono a Milano sfido Berlusconi nel collegio di Milano’. Poi dopo andrà a finire, com’è giusto che vada a finire, che ti candidi a Firenze che è la tua città. Allora mi chiedo, perché non comprendiamo che in politica la parola data, anche ...

Renzi ammette l'emorragia del partito : Da maggio il Pd ha perso quasi 7 punti : ammettere la crisi del Pd gli deve essere costato non poco, ma Matteo Renzi non si tira indietro: «L'elemento preoccupante non è l'ultima settimana, ma i trend. Da maggio a oggi il Pd ha perso quasi sette punti. Stiamo pagando il fatto che gli altri sono in campagna elettorale mentre noi dobbiamo sostenere la responsabilità del governo e passiamo il tempo a litigare all'interno», dice intervistato dal Corriere ...