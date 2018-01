Il medico è di colore | il paziente non lo vuole | parte la campagna #SonoUnMedicoNero

: RT @BeaLorenzin: Trovo davvero vergognoso quanto accaduto a Cantù, dove un paziente ha rifiutato le cure di un medico per il colore della s… - davidech61 : RT @BeaLorenzin: Trovo davvero vergognoso quanto accaduto a Cantù, dove un paziente ha rifiutato le cure di un medico per il colore della s… - irenericcitelli : RT @BeaLorenzin: Trovo davvero vergognoso quanto accaduto a Cantù, dove un paziente ha rifiutato le cure di un medico per il colore della s… - angelo_capelli : RT @BeaLorenzin: Trovo davvero vergognoso quanto accaduto a Cantù, dove un paziente ha rifiutato le cure di un medico per il colore della s… - ManzoniDavide : RT @BeaLorenzin: Trovo davvero vergognoso quanto accaduto a Cantù, dove un paziente ha rifiutato le cure di un medico per il colore della s… - scatozza_andrea : RT @BeaLorenzin: Trovo davvero vergognoso quanto accaduto a Cantù, dove un paziente ha rifiutato le cure di un medico per il colore della s… -

(Di sabato 27 gennaio 2018) «Io non sono Andi Nganso, ma sono fiero che lui sia un». A dirlo è SilvestroScotti, segretario nazionale della Fimmg, che esprime solidarietà al collega di Cantù (provincia di Como) vittima di una scelta razzista di un. «Dire“io sono”, purtroppo, oggigiorno è diventato una moda» aggiunge Scotti, da poco riconfermato alla guida dell’Ordine dei Medici di Napoli. «Per questo motivo ho scelto di dire “io non sono”. Io non sono nato in Camerun e non rischio di essere discriminato per ildella mia pelle. Non per questo non sono vittima di pregiudizi e di ignoranza. E allora lo ripeto: io non sono Andi Nganso, ma sono fiero che lui sia un. Essere razzisti è facile,discriminare anche. La mia realtà è quella di Napoli, città che amo e che non vorrei mai abbandonare. Anche i medici napoletani sono spesso vittime di pregiudizi, mal considerati per ignoranza e ...