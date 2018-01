Il film consigliato di oggi | sabato 27 gennaio | Il labirinto del silenzio

Il film consigliato di oggi - venerdì 26 gennaio : Veloce come il vento : Bellissima pellicola italiana nella prima serata di oggi, venerdì 26 gennaio. Il film consigliato per voi è il drammatico/sportivo Veloce come il vento, pluricandidato e pluripremiato a facoltosi riconoscimenti cinematografici. La trama è liberamente ispirata alla vita di un vero pilota di auto, tanto talentuoso quanto “difficile”, interpretato da uno Stefano Accorsi quasi irriconoscibile. Gli amanti del genere non se lo perderanno ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 24 gennaio : The town : Sapete già su quale film orientarvi questa sera? Se ancora non avete deciso e se amate il genere thriller/poliziesco, allora non lasciatevi sfuggire The town, film consigliato di mercoledì 24 gennaio. Si tratta della seconda pellicola diretta da Ben Affleck, dopo Gone baby gone, ed è stato accolto molto positivamente dalla critica, oltre ad aver ricevuto una nomination agli Oscar e una ai Golden Globe. Ecco la descrizione dettagliata di The ...

Il film consigliato di oggi - martedì 23 gennaio : Rocco Chinnici - è così lieve il tuo bacio sulla fronte su Rai 1 : Questa sera, martedì 23 gennaio, una prima visione assoluta da non perdere! Il film consigliato di oggi è Rocco Chinnici, è così lieve il tuo bacio sulla fronte. La storia del magistrato Chinnici, fondatore del pool antimafia, eroe civile, vittima di Cosa Nostra. La pellicola è ispirata all’omonimo libro scritto da una delle sue figlie, Caterina, che ha intrapreso la strada del padre. La realizzazione prima del libro e poi del film, ha ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 22 gennaio : Jack Reacher – La prova decisiva : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Che film vedere stasera, lunedì 22 gennaio? Se amate gli action-thriller movies, allora il film consigliato per voi è Jack Reacher – La prova decisiva, interpretato da un attore che è un vero e proprio esperto di questo genere! Sto parlando della star di Hollywood Tom Cruise, che presta il volto al personaggio principale di tutta la saga di Mission: Impossible, oltre a quello di altre ...

Il film consigliato di oggi - domenica 21 gennaio : Delitto di mafia – Mario Francese : Prosegue il ciclo di film Liberi sognatori, dedicato alle vittime di mafia e suddiviso in 4 prime serate. Quindi, dopo A testa alta-Libero Grassi (andato in onda domenica scorsa), stasera, 21 gennaio, vedremo Delitto di mafia-Mario Francese, che è anche il film consigliato di oggi. Questa volta si ripercorrerà la vita di Mario Francese, giornalista siciliano impegnato contro la lotta alla malavita, ucciso dalla stessa nel gennaio del 1979. Solo ...

Il film consigliato di oggi - sabato 20 gennaio : Si accettano miracoli : Anche questo sabato la Rai ha in programma una commedia di Alessandro Siani, per la precisione la seconda da lui diretta. Il film consigliato di oggi è quindi Si accettano miracoli, la storia di due fratelli, di una casa-famiglia e di un falso miracolo ideato per una buona causa. Ecco tutte le informazioni, il cast, la trama e il trailer di questa carinissima commedia italiana! film da vedere: Si accettano miracoli Si accettano miracoli è il ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 19 gennaio : La mafia uccide solo d’estate : Questa sera, venerdì 19 gennaio 2018, il film consigliato per voi è la commedia drammatica La mafia uccide solo d’estate, diretta ed interpretata da Pierfrancesco Diliberto, meglio noto come Pif. Una storia d’amore e di mafia raccontata attraverso i ricordi di Arturo, dall’infanzia negli anni ’70 fino al 1992. film consigliato: La mafia uccide solo d’estate “Tranquillo, ora siamo d’inverno… La ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 18 gennaio : Suite francese : Gli amanti del genere amore/guerra stasera non saranno di certo delusi: il film consigliato per la prima serata di giovedì 18 gennaio è Suite francese, tratto dall’omonimo romanzo di Irène Némirovsky ed interpretato dalla bellissima Michelle Williams, la famosa Jen di Dawson’s Creek ora acclamata attrice candidata finora a ben 4 Premi Oscar. La pellicola racconta di una grande e tormentata storia d’amore nata nel periodo della ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 17 gennaio : Tutte lo vogliono : Voglia di una commedia leggera e spensierata questa sera? Allora il film consigliato per voi è Tutte lo vogliono, pellicola italiana interpretata da due attori amatissimi della tv: Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano. Un film “spudorato”, all’insegna degli equivoci e di “innocenti” doppi sensi! film da vedere oggi: Tutte lo vogliono Tutte lo vogliono è il film suggerito per la prima serata di questo mercoledì, 17 ...

Il film consigliato di oggi - martedì 16 gennaio : Son of a gun : Son of a gun è il film consigliato del giorno. Se amate il genere azione/thriller, vi suggeriamo per stasera questa pellicola australiana del 2014 interpretata da Ewan McGregor. Un carcere, un’evasione, una rapina, un tradimento, una fuga: ecco i temi principali di Son of a gun. Se volete saperne di più, continuate a leggere! film consigliato oggi: Son of a gun Son of a gun, il film consigliato per la vostra prima serata, andrà in onda su ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 15 gennaio : Perfetti sconosciuti : Siete curiosi di sapere qual è il film consigliato per questo lunedì? E’ presto detto! La commedia italiana Perfetti sconosciuti, grande successo in Italia e nel mondo, nonché vincitrice di numerosi premi del cinema. Una tranquilla cena tra amici che si trasforma in un’occasione per mettere a nudo tutti gli oscuri segreti di ognuno di loro. Andiamo a conoscere meglio i personaggi, la trama e le curiosità di questa originale ...

Il film consigliato di oggi - 14 gennaio : Liberi sognatori – A testa alta – Libero Grassi : Questa sera, su Canale 5, ha inizio un ciclo di film dedicati a quattro eroi civili che si sono ribellati alle minacce della mafia, pagando con la propria vita. Si intitola Liberi sognatori e si apre con A testa alta – Libero Grassi, film consigliato di oggi, domenica 14 gennaio. La pellicola, in prima tv assoluta, è interpretata, come sempre impeccabilmente, dall’attore romano Giorgio Tirabassi, che già in passato ha dato prova ...

Il film consigliato di oggi - sabato 13 gennaio : Mister Felicità : Buongiorno e buon sabato a tutti! Avete bisogno di un aiutino sulla scelta del film da vedere questa sera? Cosa ne dite di una simpatica commedia italiana diretta ed interpretata da un napoletano doc? Il film consigliato di oggi, 13 gennaio 2018, è Mister Felicità, di (e con) Alessandro Siani. Ecco tutti i dettagli della pellicola suggerita per la serata! film da vedere: Mister Felicità Il film proposto per voi dalla redazione è Mister Felicità, ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 12 gennaio : La pazza gioia : La pazzia: un tema drammatico per una commedia dal sapore dolce-amaro. Vi piace come proposta per la serata? E allora il film consigliato per voi, questo giovedì, 12 gennaio, è La pazza gioia, pellicola del 2016 pluripremiata e diretta da Paolo Virzì. Se non l’avete ancora mai visto, questa è l’occasione giusta per recuperare! Ecco curiosità, cast, trama e trailer de La pazza gioia. film consigliato: La pazza gioia Tra commedia e ...