I sindaci della Valchiavenna | L' ospedale non chiude | arrivano medici

Emergenza Agricoltura e Zootecnia : 22 sindaci delle aree interne scrivono al Presidente della Regione Musumeci : Tutte queste problematiche hanno obbligato gli imprenditori del settore agricolo e zootecnico a liquidare il proprio patrimonio, con danni enormi per l'economia dell'isola. "Non bastano continua le ...

Eventi a rischio - il capo della polizia polemizza con i sindaci : "Siamo stufi di fare la foglia di fico" : La tragedia di piazza San Carlo, per la quale è indagato anche l'ex questore torinese, dà lo spunto a Gabrielli per rispondere a chi protesta contro la sua...

Piazza San Carlo - il capo della polizia polemizza con i sindaci : "Siamo stufi di fare la foglia di fico" : La tragedia in cui è indagato anche l'ex questore torinese dà lo spunto a Gabrielli per rispondere a chi protesta contro la sua circolare: "Se capita qualcosa...

Scuola : istituita la cabina di regia regionale per la programmazione della rete scolastica. coinvolti anche i sindaci : (UNWEB) " Perugia, - La Giunta regionale, su proposta dell'assessorato all'istruzione, ha deliberato l'istituzione di una cabina di regia per il coordinamento degli interventi in materia di offerta ...

Rifiuti Roma - per altri due mesi negli impianti della provincia di Frosinone : 35 sindaci Pd votano a favore : Mentre il ministro Gian Luca Galletti minaccia di “commissariare” il Comune di Roma facendo decidere alla Regione Lazio il sito dove realizzare l’inceneritore o la nuova discarica per smaltire i Rifiuti della Capitale, in provincia di Frosinone ben 35 sindaci del Partito democratico decidono di contravvenire agli accordi presi la scorsa estate, prorogando di almeno 2 mesi l’arrivo dei Rifiuti da Roma nell’impianto provinciale e non votando lo ...

Resto al Sud ai nastri di partenza - l'appello della viceministro : 'sindaci - fatelo conoscere' : La viceministra Teresa Bellanova lancia l'appello ai sindaci del Salento, "indipendentemente dall'appartenenza politica" , perché si impegnino a far conoscere il più possibile la misura "Resto al Sud"...

Serracchiani invia il manuale della buone maniere ai sindaci : "Il risotto si mangia con la forchetta - gli abiti devono essere puliti e ... : Il risotto si mangia con la forchetta. La minestra non si "tira su". A tavola, prima di bere, ci si pulisce la bocca e non si parla mentre si mastica. Questi i "consigli" contenuti in una sorta di ...

sindaci della Città Metropolitanadi Bari a Bitonto il 2 gennaio per manifestazione pubblica contro la violenza : ... i rappresentanti istituzionali saranno insieme ai cittadini comuni e ai rappresentanti delle parrocchie, dei comitati di quartiere e del mondo dell'associazionismo per un collettivo momento di ...

‘Ndrangheta - 51 sindaci della provincia di Reggio Calabria a Minniti : “Strumento eccezionale diventato ordinario” : Cinquantuno sindaci su 85 della provincia di Reggio Calabria hanno chiesto un incontro urgente al ministro dell’Interno Marco Minniti. Si sentono soli e abbandonati. È la risposta allo scioglimento, una decina di giorni fa, di cinque comuni calabresi: su richiesta di Minniti, il Consiglio dei ministri ha inviato i commissari a Lamezia Terme, Petronà, Isola Capo Rizzuto, Marina di Gioiosa Jonica e Cassano allo Jonio. La ‘Ndrangheta dà lavoro, lo ...

Sanità - Montecitorio accoglie richiesta della conferenza regionale dei sindaci calabresi : Montecitorio ha accolto la richiesta deliberata ieri dalla conferenza regionale dei sindaci calabresi per determinare nuove condizioni di gestione della Sanità in Calabria. Oggi, dopo il voto di ...