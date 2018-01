I pattinatori simbolo della Nord Corea conquistano storico bronzo ai Four Continents

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 27 gennaio 2018) Si presentano alle Olimpiadi con un nuovo record personale, 184,98 punti e soprattutto con una storica medaglia diconquistata nell’ultima competizione internazionale prima dei Giochi. La coppiana del pattinaggio artistico formata da Ryom Tae-ok e Kim Ju-sik prosegue la corsa verso PyeongChang nonostante stia vacillando ogni giorno il miracolo sportivo che potrebbero incarnare: la sfilata congiunta delle due Coree all’inaugurazione del 9 febbraio è ora messa a repentaglio dalla parata militare che laha in programma di realizzare il giorno precedente a Pyongyang. Ma la notizia arriva dopo che si è appena conclusa in modo positivo la trasferta di delegatini a Seul.Al di là degli avvicinamenti altalenanti e schizofrenici tra le due Coree, a meno di due settimane dall’avvio dei Giochi Ryom e Kim dimostrano di non essere ...