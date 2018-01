GRETA SCARANO “Faccio l' attrice per vocazione | sono come una suora” Verissimo

Cast e personaggi de La Linea Verticale su Rai3 - con Valerio Mastandrea - Giorgio Tirabassi e GRETA Scarano : Con il ricco Cast e i numerosi personaggi de La Linea Verticale, al via sabato 13 gennaio su Rai3 con i primi due episodi, il medical dramedy di Mattia Torre racconta in tono ironico, talvolta drammatico e certamente un po' surreale la vita quotidiana del reparto di urologia oncologica di un ospedale italiano, in episodi da 25 minuti l'uno. LA Linea Verticale: LA PRESENTAZIONE IN CONFERENZA STAMPA A partire dalla vicenda personale di Luigi ...