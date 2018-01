Giovanni Malagò contro la Lega A | “Rispetti gli obblighi altrimenti verrà ratificato il

Calcio - Giovanni Malagò attacca Tavecchio : 'Disconosce le regole che dovrebbe ottemperare' : La Figc sta permettendo da moltissimi mesi che la Lega di A disconosca le regole del nostro mondo e in particolare della federazione stessa: l a persona che dovrebbe adoperarsi per risolvere questo ...

Calcio - Giovanni Malagò attacca Tavecchio : “Disconosce le regole che dovrebbe ottemperare” : Prosegue senza esclusione di colpi la disputa dialettica tra l’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio ed il n.1 dello sport italiano Giovanni Malagò. Il massimo dirigente del Coni, dopo l’incontro avuto con i tre candidati alla carica lasciata vacante da Tavecchio, ha manifestato amarezza e forte contrarietà nei confronti dell’agire dell’attuale commissario della Lega di A (Tavecchio). “Alla lettera che abbiamo ...

Giovanni Malagò : “Italia in doppia cifra alle Olimpiadi - la volta buona per l’oro! A PyeongChang una medaglia per Nadia Fanchini : valore simbolico” : Mancano meno di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e ieri è stata presentata l’Italia che andrà a caccia di gloria sulla neve e sul ghiaccio sudcoreano. Una delegazione di 121 atleti, la più numerosa della storia dopo Torino 2006, in rappresentanza di addirittura 14 sport sui 15 in programma (assenti soltanto nell’hockey ghiaccio). Al momento si conoscono soltanto 84 nomi, gli altri 37 verranno svelati ...

Calcio - Giovanni Malagò : “Commissariare la FIGC? Iniziano a convincersi che era una cosa di buonsenso” : Giovanni Malagò è intervenuto in merito alla situazione della FIGC. Dimissioni di Carlo Tavecchio dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e ora lotta a tre per la Presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il Presidente del Coni, a margine della presentazione sull’accordo tra la Federazione Italiana Canoa e il Ministero dell’Ambiente ha dichiarato: “Commissariare il Calcio? Giorno dopo giorno, sia a livello di ...

Giovanni Malagò cauto sulle Olimpiadi Invernali 2026 : “Dipenderà dal voto e dal nuovo governo” : Giovanni Malagò era presente ieri all’inaugurazione della Casa dello Sport a Trento. “La forza del CONI è radicata su tutto il territorio”, ha dichiarato il numero uno dello sport italiano a Il Corriere del Trentino. “Qui in Trentino il governo ha destinato al CONI fondi importanti per l’impiantistica, sia per la ristrutturazione che per la costruzione ex novo. Sarà pubblicato un bando per selezionare giovani ...

Sport invernali - la gioia del presidente CONI Giovanni Malagò : “Grande Italia!” : Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, come scrive l’ANSA, nella giornata odierna è stato molto attivo su Twitter, per complimentarsi con gli atleti azzurri per le numerose vittorie ottenute. Ad aprire questa giornata rivelatasi poi fantastica per i colori azzurri, è stata la tripletta femminile nello sci alpino, che il numero uno ha così commentato: “Goggia, Brignone, Fanchini, tripletta da sogno“, il tutto condito da tre ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Giovanni Malagò : “Vogliamo la doppia cifra come medaglie - il sogno è l’oro” : Manca un mese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e Giovanni Malagò punta davvero in alto come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a InBlu Radio: “Oggi andare alle Olimpiadi è diventato complicato, quasi come vincere una medaglia. In certe discipline per qualificarsi ci sono dei criteri selettivi molto complessi. Per cui ragazzi e ragazze sono massacrati per ottenere il pass olimpico. Abbiamo molte frecce al nostro ...

Marina Ripa di Meana - l'addio del genero Giovanni Malagò : il dolce messaggio social del Presidente del Coni : Dopo l'addio a Marina Ripa di Meana, tra gli altri Vip anche Giovanni Malagò esprime il dolore di averla persa in un messaggio social Lo scorso venerdì 5 gennaio, a pochi giorni dall'inizio del nuovo ...

Collari d’Oro 2017 – Giovanni Malagò : “Il 2017 miglior anno dello sport italiano”. Federica Pellegrini ricorda Budapest : “Gara perfetta - un sogno chiudere così” : Dopo la cerimonia di consegna del tricolore ai due portabandiera delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018, tenutasi ieri al Quirinale, oggi è stata la volta della dei Collari d’Oro al merito sportivo 2017. Nella Sala delle Armi del Foro Italico, c’era anche il premier Paolo Gentiloni a celebrare lo sport italiano. “Qui si premia l’insieme del movimento sportivo. Un contributo importante alla salute e ...

Calcio - Giovanni Malagò : “Non ci sono gli estremi per commissariare la FIGC” : “commissariare la FIGC? Sulla base di quanto è emerso non ci sono gli estremi“. Così si è espresso il presidente del CONI Giovanni Malagò, dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport. Il numero uno dello sport italiano aveva caldeggiato fortemente la possibilità del commissariamento dopo le dimissioni di Giorgio Tavecchio, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi. “Vediamo se il mondo del Calcio dimostrerà di ...

Giovanni Malagò a Libero : 'Calcio - un pollaio con troppi galli' : 'Se si riesce a evitare il commissariamento', spiega, 'io ne sono felice ma a patto che ci siano le condizioni per andare avanti altrimenti si rischia di fare come in politica con i governi che ...

Coni - Giovanni Malagò : “Prima mi si dice di puntare sulle discipline più piccole - poi diciamo che non contano? : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha rilasciato un’intervista all’Avvenire. Il romano traccia un bilancio sullo stato di salute dello sport italiano: “Dobbiamo fare una necessaria premessa. Per lo sport è come per l’economica. Se non abbiamo più nascite, se stiamo con una popolazione inalterata, in troppi non producono più. A questo aggiungiamo poi che molte persone che vivono in Italia non sono riconosciute come ...

Atletica : inaugurata a Barletta la pista “Pietro Mennea”. Presente anche Giovanni Malagò : E’ stata inaugurata oggi, nello Stadio “Cosimo Puttilli” di Barletta, la nuova pista di Atletica che è stata dedicata a Pietro Mennea, proprio nella sua città nativa. Davvero tantissimi rappresentanti dello sport italiano erano presenti in Puglia per l’evento, a partire dal Ministro per lo Sport Luca Lotti, passando per il presidente del CONI Giovanni Malagò. Proprio il Presidente ha scoperto la stele dedicata ...

Giovanni Malagò non infierisce sul calcio : la Figc perde 2 - 5 milioni di euro - ma poteva andare molto peggio : Il calcio perde altri 2 milioni e mezzo di soldi pubblici, ma viene “graziato” da Giovanni Malagò, che ha evitato un taglio ben maggiore. Troppo delicato il momento, troppo tesi i rapporti con il mondo del pallone dopo il tentativo (forse fallito) di commissariamento, per andare fino in fondo con la riforma dei contributi statali in favore dei cosiddetti “sport minori”. La rivoluzione, del resto, c’era già stata negli scorsi anni, in ...