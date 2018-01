: RT @Agenzia_Ansa: #Calabria, incendio in una #tendopoli di #migranti: un morto. Il rogo a San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro. Le fi… - webnauta5_9 : RT @Agenzia_Ansa: #Calabria, incendio in una #tendopoli di #migranti: un morto. Il rogo a San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro. Le fi… - drubald : RT @Agenzia_Ansa: #Calabria, incendio in una #tendopoli di #migranti: un morto. Il rogo a San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro. Le fi… - CybFeed : #BreakingNews Gioia Tauro, rogo tendopoli: un morto - NotizieIN : Gioia Tauro, rogo tendopoli: un morto - cristianaraffa : RT @RaiNews: Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la scorsa notte nella tendopoli per #migranti di… -

Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la scorsa notte nellaper migranti di San Ferdinando (RC), nella Piana di. Sulle cause sono in corso accertamenti. Ilè stato trovato carbonizzato e le sue condizioni, al momento,non hanno consentito neppure di stabilirne il sesso. I feriti sono stati ricoverati all'ospedale di Polistena. Le loro condizioni non sono gravi. L'incendio non sarebbe stato doloso. Scaturito da una baracca si è propagato ad altre 200.(Di sabato 27 gennaio 2018)